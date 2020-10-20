Биатлонист Слепов не будет отстранен на время допингового разбирательства

Слепов может быть дисквалифицирован за пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7a02c433d4094688ece4" data-vnd="7a02c433d4094688ece4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7a02c433d4094688ece4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Отстранения не было, он продолжает готовиться к сезону и ждать решения по этому делу», — сказал Храмоножкин.

33-летнему биатлонисту грозит дисквалификация сроком до двух лет. Пропуск третьего теста он объяснил отравлением, которое не позволило ему оказаться в указанном для допинг-офицера месте. Объяснительную и справки из больницы он предоставил в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).