Биатлонист Слепов не будет отстранен на время допингового разбирательства

Слепов может быть дисквалифицирован за пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил.
«Отстранения не было, он продолжает готовиться к сезону и ждать решения по этому делу», — сказал Храмоножкин.
33-летнему биатлонисту грозит дисквалификация сроком до двух лет. Пропуск третьего теста он объяснил отравлением, которое не позволило ему оказаться в указанном для допинг-офицера месте. Объяснительную и справки из больницы он предоставил в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Слепов является трехкратным чемпионом Европы (2015), победителем общего зачета Кубка IBU в сезоне-2013/14, чемпионом России. Был включен в состав сборной страны для прохождения централизованной подготовки к новому сезону.