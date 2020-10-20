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15:59 (мск), источник: ТАСС

Биатлонист Слепов не будет отстранен на время допингового разбирательства

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Российский биатлонист Алексей Слепов не будет отстранен на время рассмотрения его дела о нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС рассказал личный тренер спортсмена Валерий Храмоножкин.

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Источник: РИА "Новости"

Слепов может быть дисквалифицирован за пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил.

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«Отстранения не было, он продолжает готовиться к сезону и ждать решения по этому делу», — сказал Храмоножкин.

33-летнему биатлонисту грозит дисквалификация сроком до двух лет. Пропуск третьего теста он объяснил отравлением, которое не позволило ему оказаться в указанном для допинг-офицера месте. Объяснительную и справки из больницы он предоставил в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Слепов является трехкратным чемпионом Европы (2015), победителем общего зачета Кубка IBU в сезоне-2013/14, чемпионом России. Был включен в состав сборной страны для прохождения централизованной подготовки к новому сезону.

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