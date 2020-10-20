Биатлонист сборной России Петр Пащенко заразился коронавирусом
ТАСС, 20 октября. Тест на коронавирусную инфекцию биатлониста сборной России Петра Пащенко дал положительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 20 октября. Тест на коронавирусную инфекцию биатлониста сборной России Петра Пащенко дал положительный результат. Об этом сообщает
«В настоящее время Пащенко изолирован от других представителей сборной и находится под наблюдением медиков. Остальные члены команды прошли повторное тестирование, по итогам которого могут быть приняты дополнительные меры, направленные на защиту здоровья спортсменов, тренеров и персонала сборной России», — говорится в заявлении
На прошедшем летнем чемпионате России 29-летний Пащенко завоевал золотую медаль в эстафете в составе сборной