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19:20 (мск), источник: ТАСС

Биатлонист сборной России Петр Пащенко заразился коронавирусом

ТАСС, 20 октября. Тест на коронавирусную инфекцию биатлониста сборной России Петра Пащенко дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«В настоящее время Пащенко изолирован от других представителей сборной и находится под наблюдением медиков. Остальные члены команды прошли повторное тестирование, по итогам которого могут быть приняты дополнительные меры, направленные на защиту здоровья спортсменов, тренеров и персонала сборной России», — говорится в заявлении пресс-службы.

На прошедшем летнем чемпионате России 29-летний Пащенко завоевал золотую медаль в эстафете в составе сборной Ханты-Мансийского автономного округа и серебряную медаль в спринте. На Кубке мира Пащенко дебютировал в сезоне-2015/16, по итогам которого стал третьим в общем зачете Кубка IBU. Лучшим результатом Пащенко на Кубке мира является 29-е место в гонке преследования на этапе в Тюмени в сезоне-2017/18. В его активе золотая медаль чемпионата мира среди юниоров по летнему биатлону (2012).

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