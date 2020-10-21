Коронавирус добрался до русского биатлона: есть первая жертва
Ковид у него нашли на сборе в Якутии. Там же тренируются и лыжники.
Ковид у него нашли на сборе в Якутии. Там же тренируются и лыжники.
Кажется, что коронавирусом успела переболеть уже большая часть спортсменов. В командных видах уж точно. Даже Криштиану Роналду поддался липучему вирусу. У тех же лыжников и биатлонистов ситуация пока внушает оптимизм, но это точно не продлится долго. Сезон близко. Скоро все съедутся, минимум единичных случаев заражения будет не избежать. На примере тенниса все уже успели увидеть, как это происходит.
Сборная России по биатлону в этом году проигнорировала заграничные сборы (лыжники же поехали) и плотно начала осваивать местные центры зимних видов спорта. И если чемпион мира Александр Логинов и Матвей Елисеев тренируются индивидуально, сокращая риск заражения коронавирусом, у остальной части мужской команды нет такой возможности. На сборе в Алдане уже есть первый случай. Туда команда приехала 13 октября.
Положительный тест сдал Петр Пащенко. Победитель гонок на этапах Кубка IBU, чемпион (в эстафете) и призер (в спринте) недавнего летнего чемпионата России приехал на сбор уже с вирусом, потому что сдавали анализ на COVID-19 ребята при заезде на тренировочную базу. Личный тренер Пащенко Владимир Брагин рассказал, что спортсмен чувствует себя нормально. Он изолирован от других биатлонистов и находится под наблюдением медиков.
«Дело в том, что я сейчас в Сочи, а он в Якутии, разница во времени у нас составляет шесть часов. Когда появился анализ, созвонились с ним, но так как время позднее, особых разговоров не было. Его отселили (от команды), живет отдельно. Самочувствие у него нормальное», — сказал Брагин РИА Новости.
Остальная команда сдала еще один тест и теперь ждет результатов. После этого могут быть предприняты дополнительные меры по защите здоровья сборной России. Это сейчас важно, потому что с ними там тренируются еще и лыжники. В Алдан 17 октября приехала группа Олега Перевозчикова. Ребята решили протестировать новое для себя тренировочное место перед поездкой на общий сбор в Финляндию.
Биатлонисты все же пробудут в Якутии до 4 ноября. Для Пащенко, которому теперь придется пару недель сидеть взаперти, сбор явно должен был сложиться иначе. Основа и резерв приехали туда на важную вкатку. Снег там сейчас в отличие от Тюмени и