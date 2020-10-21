Майгуров: СБР потребуется еще полгода, чтобы рассчитаться с долгами

IBU в декабре 2017 года ограничил СБР в правах. Организации необходимо выполнить 12 критериев для восстановления, среди которых есть и финансовые обязательства.

«Долгов было достаточно много. Я не хотел бы называть точную сумму по определенным причинам, но долги были и до сих пор остаются. Я думаю, нам потребуется еще полгода, чтобы постепенно со всеми расплатиться. Долги есть разные: и перед различными ИП, и перед физическими лицами. Есть и выплаты заграничным отелям, оставшиеся от предыдущего руководства СБР, которые мы сейчас процентов на 80 закрыли. Эта сумма, приблизительно 300 тысяч евро, до начала сезона тоже будет закрыта. Вообще, я бы не заострял диалог именно на финансах», — сказал Майгуров.

По итогам внеочередной отчетно-выборной конференции СБР, прошедшей 11 июля, Майгуров был единогласно избран новым главой организации.