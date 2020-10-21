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11:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Майгуров: СБР потребуется еще полгода, чтобы рассчитаться с долгами

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Денис Косинов. Союзу биатлонистов России (СБР) потребуется еще полгода, чтобы расплатиться со всеми долгами, сказал в интервью РИА Новости президент организации Виктор Майгуров.

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Источник: Спорт РИА Новости

IBU в декабре 2017 года ограничил СБР в правах. Организации необходимо выполнить 12 критериев для восстановления, среди которых есть и финансовые обязательства.

«Долгов было достаточно много. Я не хотел бы называть точную сумму по определенным причинам, но долги были и до сих пор остаются. Я думаю, нам потребуется еще полгода, чтобы постепенно со всеми расплатиться. Долги есть разные: и перед различными ИП, и перед физическими лицами. Есть и выплаты заграничным отелям, оставшиеся от предыдущего руководства СБР, которые мы сейчас процентов на 80 закрыли. Эта сумма, приблизительно 300 тысяч евро, до начала сезона тоже будет закрыта. Вообще, я бы не заострял диалог именно на финансах», — сказал Майгуров.

По итогам внеочередной отчетно-выборной конференции СБР, прошедшей 11 июля, Майгуров был единогласно избран новым главой организации.

«Если оценивать по итогу 100 дней работы и пересчитать на этот период нашу максимальную цель, то есть сумму в 200 миллионов в год, то можно сказать, что мы движемся к цели пропорционально количеству прошедших дней. Чуть больше 40 миллионов мы уже привлекли, и если бы начинали нашу деятельность с нуля, если бы не было никаких долгов, то сегодня мы бы уже чувствовали себя достаточно уверенно. Хотя мы и сейчас чувствуем себя уверенно. Постепенно закрываем существующие долги», — добавил собеседник агентства.

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