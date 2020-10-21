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12:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

CAS перенес слушания по делу Устюгова из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Михаил Гончаров. Спортивный арбитражный суд (CAS) перенес слушание по делу бывшего российского биатлониста Евгения Устюгова и Международного союза биатлонистов (IBU), дата нового заседания не определена, сообщил РИА Новости адвокат спортсмена Алексей Панич.

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Источник: Спорт РИА Новости

Слушание должно было пройти 20 октября. Устюгов, который завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 2014 в Сочи в мужской эстафете вместе с Дмитрием Малышко, Антоном Шипулиным и Алексеем Волковым, 15 февраля был дисквалифицирован IBU на два года за нарушение антидопинговых правил. Из-за санкций в отношении Устюгова, завершившего карьеру в 2014 году, вся четверка может лишиться олимпийских наград Сочи.

«Дело в том, что слушание было отложено из-за  всех ограничений, которые возникли в связи с пандемией. Пока новая дата не определена. На данный момент нет никакого понимания, когда это будет рассмотрено. Мы уведомили Евгения, что, к сожалению, не удалось рассмотреть (дело) 20 октября. Планировалось его участие в этом заседании, поездка была отменена в связи с эпидемиологической ситуацией», — сказал Панич по телефону.

Устюгов был дисквалифицирован на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Биатлонист был признан виновным в употреблении оксандролона. Обвинения основываются на анализах допинг-проб, взятых в 2013 году.

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