CAS перенес слушания по делу Устюгова из-за пандемии коронавируса

Слушание должно было пройти 20 октября. Устюгов, который завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 2014 в Сочи в мужской эстафете вместе с Дмитрием Малышко, Антоном Шипулиным и Алексеем Волковым, 15 февраля был дисквалифицирован IBU на два года за нарушение антидопинговых правил. Из-за санкций в отношении Устюгова, завершившего карьеру в 2014 году, вся четверка может лишиться олимпийских наград Сочи.

«Дело в том, что слушание было отложено из-за всех ограничений, которые возникли в связи с пандемией. Пока новая дата не определена. На данный момент нет никакого понимания, когда это будет рассмотрено. Мы уведомили Евгения, что, к сожалению, не удалось рассмотреть (дело) 20 октября. Планировалось его участие в этом заседании, поездка была отменена в связи с эпидемиологической ситуацией», — сказал Панич по телефону.