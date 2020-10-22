Биатлонист Слепов оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил
ТАСС, 22 октября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало биатлониста Алексея Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает
ТАСС, 22 октября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало биатлониста Алексея Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает
Ранее сообщалось, что Слепов может быть дисквалифицирован за пропуск трех
«РУСАДА завершило рассмотрение возможного пропущенного теста биатлонистом Алексеем Слеповым от 30 сентября 2020 года. Изучив объяснения и медицинские документы, представленные Алексеем, РУСАДА приняло решение не рассматривать этот случай как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования», — говорится в заявлении, опубликованном СБР.
33-летнему биатлонисту грозила дисквалификация сроком до двух лет. Пропуск третьего теста он объяснил отравлением, которое не позволило ему оказаться в указанном для
Слепов является трехкратным чемпионом Европы (2015), победителем общего зачета Кубка IBU в сезоне-2013/14, чемпионом России. Был включен в состав сборной страны для прохождения централизованной подготовки к новому сезону.