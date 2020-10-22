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14:30 (мск), источник: ТАСС

Биатлонист Слепов оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил

ТАСС, 22 октября. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признало биатлониста Алексея Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее сообщалось, что Слепов может быть дисквалифицирован за пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил.

«РУСАДА завершило рассмотрение возможного пропущенного теста биатлонистом Алексеем Слеповым от 30 сентября 2020 года. Изучив объяснения и медицинские документы, представленные Алексеем, РУСАДА приняло решение не рассматривать этот случай как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования», — говорится в заявлении, опубликованном СБР.

33-летнему биатлонисту грозила дисквалификация сроком до двух лет. Пропуск третьего теста он объяснил отравлением, которое не позволило ему оказаться в указанном для допинг-офицера месте. Объяснительную и справки из больницы он предоставил РУСАДА.

Слепов является трехкратным чемпионом Европы (2015), победителем общего зачета Кубка IBU в сезоне-2013/14, чемпионом России. Был включен в состав сборной страны для прохождения централизованной подготовки к новому сезону.

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