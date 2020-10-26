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26 октября, источник: ТАСС

Российская биатлонистка Алена Иванова перейдет в сборную Молдавии

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Алена Иванова собирается продолжить карьеру в сборной Молдавии. Об этом ТАСС сообщили в Федерации биатлона Молдавии.

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Ивановой 4 октября исполнилось 26 лет, она является мастером спорта, серебряным призером чемпионата России 2017 года в эстафете.

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В федерации отметили, что Иванова должна получить молдавское гражданство до конца года. Ожидается, что за новую сборную она сможет выступить на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в феврале 2021 года в словенской Поклюке.

Ивановой не требуется разрешение на переход от Союза биатлонистов России (СБР), поскольку она не привлекалась к выступлению за сборную страны на международных соревнованиях.

В начале 2020 года сборную Молдавии пополнили три российских биатлониста — Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус.

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