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27 октября, источник: ТАСС

Биатлонистка Иванова объяснила решение перейти в сборную Молдавии

МОСКВА, 27 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Алена Иванова решение перейти в сборную Молдавии объяснила желанием выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом она рассказала ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В Федерации биатлона Молдавии ТАСС рассказали, что переход должен быть оформлен в ближайшие три месяца.

«Этот переход дает мне шанс попробовать свои силы в Кубке мира, — сказала Иванова. — Возможность отобраться в сборную России существует, но конкуренция в стране достаточно высокая, поэтому не факт, что это удастся. И даже если представить, что я попаду в состав на Кубок мира, выступить на Олимпиаде у меня шансов практически нет. А поехать туда — одна из моих целей», — сказала Иванова.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кроме того, мне нужно спокойствие. Я достаточно мнительный, самовнушаемый человек, и мне важно, чтобы все складывалось спокойно, без нервотрепки», — добавила она.

Биатлонистка отметила, что сезон она начнет с выступлений на внутрироссийских стартах, поскольку вопрос предоставления ей гражданства Молдавии еще не решен. «Я не знаю, на какой стадии сейчас подготовка документов, когда они будут готовы, поэтому пока буду бегать в России», — заметила она.

Ивановой 4 октября исполнилось 26 лет, она является мастером спорта, серебряным призером чемпионата России 2017 года в эстафете. В начале 2020 года сборную Молдавии пополнили три российских биатлониста — Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус.

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