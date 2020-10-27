Чепиков войдет в совет Федерации биатлона Свердловской области

«Хочется поблагодарить Антона за то, что он принял федерацию. У нас сильная женская сборная, но есть проблемы с мужскими и юниорскими составами. Надеюсь, что Антон придаст дополнительный импульс. Я, в свою очередь, дал согласие войти в совет при федерации. Антон пригласил меня», — заявил Чепиков РИА Новости.