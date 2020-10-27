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14:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чепиков войдет в совет Федерации биатлона Свердловской области

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Михаил Гончаров. Бывший вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков сообщил РИА Новости, что он войдет в совет Федерации биатлона Свердловской области по приглашению нового президента организации Антона Шипулина.

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Источник: Спорт РИА Новости

Бронзовый призер Олимпийских игр Шипулин был избран президентом Федерации биатлона Свердловской области 23 октября.

«Хочется поблагодарить Антона за то, что он принял федерацию. У нас сильная женская сборная, но есть проблемы с мужскими и юниорскими составами. Надеюсь, что Антон придаст дополнительный импульс. Я, в свою очередь, дал согласие войти в совет при федерации. Антон пригласил меня», — заявил Чепиков РИА Новости.

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