Чепиков войдет в совет Федерации биатлона Свердловской области
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Михаил Гончаров. Бывший
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Михаил Гончаров. Бывший
Бронзовый призер Олимпийских игр Шипулин был избран президентом Федерации биатлона Свердловской области 23 октября.
«Хочется поблагодарить Антона за то, что он принял федерацию. У нас сильная женская сборная, но есть проблемы с мужскими и юниорскими составами. Надеюсь, что Антон придаст дополнительный импульс. Я, в свою очередь, дал согласие войти в совет при федерации. Антон пригласил меня», — заявил Чепиков РИА Новости.