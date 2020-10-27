Сезон охоты. Российский биатлон лишили золота Устюгова

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В попытке найти хоть намек на его причастность к неким схемам по сокрытию положительных допинг-проб российских биатлонистов сдались даже австрийские и норвежские следователи. Но IBU непреклонен: новые боссы мирового биатлона ищут любые способы оправдать произошедшие внутри организации перемены.

Потому независимая комиссия IBU во главе с давним «другом» российского спорта Джонатоном Тейлором и не теряет надежды найти нелегальные схемы обогащения Бессеберга на российских биатлонистах-обманщиках. Однако последние ее отчеты говорят о том, что особо продвинуться в этом деле Тейлору тоже не удается.

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Идеальная жертва

Чтобы легенда продолжала жить, ее нужно подпитывать. Громкие дела с участием российских биатлонистов для этого подходят идеально. Еще идеальнее, если взять дело российского биатлониста, который был оправдан при Бессеберге, пересмотреть его и вынести противоположное решение.

Такой идеальной жертвой стал Евгений Устюгов — олимпийский чемпион Ванкувера и Сочи, который вынужден бороться за свои награды даже спустя шесть лет после окончания карьеры.

Во вторник стало известно, что антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала российского биатлониста виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты, показанные с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Таким образом, Устюгов лишился золота в масс-старте и бронзы в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также золота в эстафете на Олимпиаде в Сочи. Вместе с ним победы на домашних Игр рискуют лишиться его партнеры по эстафетной команде Алексей Волков, Антон Шипулин и Дмитрий Малышко.

Решение CAS ADD не окончательное — у бывшего биатлониста и его защиты есть 21 день на то, чтобы добиться отмены.

Судя по настрою адвоката Устюгова Алексея Панича, шансы на это есть. По его словам, CAS ADD лишила Устюгова медалей, игнорируя нормы права и доказательства. «Решение СAS ADD выглядит просто смехотворно и является простой копией заявления IBU о признании Устюгова виновным в отсутствие какого-либо юридического анализа и обоснования», — не скрывал своего негодования Панич.

Решение говорит об отсутствии независимости CAS ADD

По его словам, IBU не имел права заново возбудить уже закрытое в 2018 году дело в отсутствие каких-либо новых доказательств, поскольку это вопиющее нарушение общепризнанного принципа «рес юдиката». «CAS ADD вообще не обладает компетенцией по рассмотрению данного спора, поскольку Евгений никогда не соглашался с наличием компетенции у данного органа, созданного только после принятия новой конституции IBU в 2019 году, то есть через пять лет после завершения Евгением карьеры», — сказал Панич.

Нужно отметить, что Устюгову вновь поставили в вину то обстоятельство, что показатели гемоглобина в его паспорте крови в указанный период превышали норму. Однако еще в 2018 году биатлонисту удалось доказать, что это является следствием генетических мутаций, передавшихся ему от родителей.

CAS ADD все доводы в защиту Устюгова проигнорировал. Арбитр также не учел медицинские анализы крови Устюгова, взятые в период с 2015 по 2020 год, подтверждающие постоянно повышенный уровень гемоглобина после окончания спортивной карьеры. И еще он отказался учитывать даже официально взятые IBU пробы в 2017 году, также содержащие повышенные показатели гемоглобина.

«Арбитр сделал абсолютно нелепый вывод о том, что повышенный гемоглобин в пробах 2017 года объясняется тем, что Устюгов просто продолжал принимать запрещенные вещества, — сказал Панич. — Это просто бред, учитывая, что Устюгов закончил карьеру в апреле 2014 года и пробы 2017 года были взяты без предупреждения и показали отрицательный результат на допинг в лаборатории в Кельне. Кроме того, за всю карьеру Евгения его многочисленные пробы всегда были чистыми и ни разу не подтвердили использование им допинга».

Кроме того, был проигнорирован ряд важных процедурных аргументов защиты. В частности, не были учтены доводы относительно нарушений нормативных документов Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые должны были привести к признанию недействительными показателей биологического паспорта.

Был также проигнорирован довод о необходимости применения восьмилетнего срока давности в соответствии с правилами IBU 2009 года, вместо которого был применен вновь установленный 10-летний срок давности в соответствии с правилами 2019 года.

«Таким образом, данное решение говорит об отсутствии независимости CAS ADD, а также содержит множество нарушений правовых норм. Мы верим в невиновность Евгения Устюгова и будем обжаловать это несправедливое решение до конца», — заметил Панич.

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План «Б» IBU

Но IBU такие претензии пока не страшны. На случай поражения в апелляционном суде у IBU есть второе оружие — еще одно допинговое дело в отношении Устюгова, на этот раз основанное на данных из базы московской лаборатории, которые содержат результаты проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

После изучения базы московской лаборатории WADA открыло 298 дел, в их числе оказалось дело Устюгова и еще одного олимпийского чемпиона 2010 года — Светланы Слепцовой. На основании полученных данных бывшие биатлонисты были наказаны IBU в феврале этого года, у Устюгова аннулировали результаты, показанные с 27 августа 2013 года до конца сезона 2013/14. То есть в этом деле на кону тоже стоит олимпийское золото Сочи, а вместе с ним — первое место сборной России в медальном зачете домашних Игр.

20 октября должна была быть рассмотрена апелляция по этому делу, однако пандемия коронавируса внесла коррективы — заседание было отложено на неопределенный срок.

Последнее решение Устюгов пока не комментировал, однако в мае о происходящем он высказался так: «В очередной раз IBU в отношении меня поступает очень странно. Мне даже передали недавно, что они “советуют мне перестать сопротивляться и что все равно они найдут, за что меня дисквалифицировать”. Видимо, кто-то охотится за российскими медалями, но не знаю, кто».