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12:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Польховский: Логинов примет участие в контрольных тренировках

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Чемпион мира-2020 Александр Логинов будет участвовать в контрольных тренировках сборной России по биатлону, сказал главный тренер национальной команды России Валерий Польховский.

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Источник: Спорт РИА Новости

Мужская сборная России по биатлону должна собраться в Тюмени на общий сбор 8 ноября.

«У мужской команды в Тюмени запланированы две контрольные тренировки, у женской — три, поскольку они раньше сбор начали. Хотел бы отметить, что в контрольных будет участвовать Александр Логинов, у которого есть персональная квота. Саша из-за травмы локтя не бежал летние старты и ему необходимо проверить свою готовность», — цитирует Польховского сайт Союза биатлонистов России.

«Кроме него персональные квоты есть у Матвея Елисеева, Екатерины Юрловой-Перхт, Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой. Остальные участники Кубка мира будут названы на сборе в Тюмени. Определённый тренерским штабом состав проведёт четыре этапа Кубка мира — нет смысла что-то менять, если не вмешаются форс-мажорные ситуации», — сказал специалист, добавив, что в сборе в Тюмени примет участие Саид Каримулла Халили, а Елисеев его пропустит и присоединится к команде непосредственно перед выездом на Кубок мира.

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