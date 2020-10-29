Губерниев раскритиковал позицию Устюгова после решения CAS
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Телеведущий и спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского биатлониста Евгения Устюгова.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Телеведущий и спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского биатлониста Евгения Устюгова.
Специалист подверг критике позицию российских спортсменов, которые отмалчиваются после того, как их лишают медалей Олимпиады.
«Молчание биатлониста Евгения Устюгова больше не вызывает вопросов! Позиция российских спортсменов — авось пронесет — известна! Они молчат, а медали отнимают, молчат, отнимают… Вспоминаю, как Антон Шипулин был очень недоволен нашим журналистским шумом в Австрии, где мы вместе с МИД после обысков фактически спасли команду! Полицейские сказали нам молчать, и всё обойдётся, говорил тогда ещё олимпийский чемпион… Молчали? Обошлось? Авось? Небось?» — написал он в своем
Ранее антидопинговая панель CAS аннулировала золотую медаль Устюгова в