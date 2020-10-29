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13:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев раскритиковал позицию Устюгова после решения CAS

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Телеведущий и спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского биатлониста Евгения Устюгова.

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Источник: Спорт РИА Новости

Специалист подверг критике позицию российских спортсменов, которые отмалчиваются после того, как их лишают медалей Олимпиады.

«Молчание биатлониста Евгения Устюгова больше не вызывает вопросов! Позиция российских спортсменов — авось пронесет — известна! Они молчат, а медали отнимают, молчат, отнимают… Вспоминаю, как Антон Шипулин был очень недоволен нашим журналистским шумом в Австрии, где мы вместе с МИД после обысков фактически спасли команду! Полицейские сказали нам молчать, и всё обойдётся, говорил тогда ещё олимпийский чемпион… Молчали? Обошлось? Авось? Небось?» — написал он в своем telegram-канале.

Ранее антидопинговая панель CAS аннулировала золотую медаль Устюгова в масс-старте и командную бронзовую награду в эстафете на Олимпийских играх 2010 года, а также командную золотую медаль в эстафете на Играх в Сочи 2014 года.

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