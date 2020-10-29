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16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Устюгов о решении CAS: Русские не сдаются, буду идти до конца

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Бывший биатлонист Евгений Устюгов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) аннулировать несколько медалей, завоеванных россиянином на Олимпиадах 2010 и 2014 годов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В интервью «Спорт-Экспрессу» Устюгов заявил, что будет бороться до конца, чтобы доказать, что заслужил свои награды.

«Думаю, мы в любом случае пойдем до самого конца и будем обжаловать несправедливость любыми возможными способами. Еще раз отмечу, что, если бы не влиятельные друзья, которые мне помогают в этом деле, можно было отчаяться… Не знаю, как правильно описать свои чувства, но всех рожденных в СССР учили никогда не сдаваться. Так что русские не сдаются, будем продолжать свою борьбу. В любой ситуации надо идти до конца», — рассказал он.

Помимо этого, бывший член сборной России признался, что был удивлен, когда увидел новые обвинения IBU.

«Помимо того, что я никогда не соглашался на рассмотрение моего дела в CAS ADD, который получил такие полномочия только в сентябре 2019 года, я никогда не давал согласие на применение ко мне новых правил IBU. Получается, что IBU могут делать все, что захотят — и все это им сходит с рук», — отметил Устюгов.

Ранее антидопинговая панель CAS аннулировала золотую медаль Устюгова в масс-старте и командную бронзовую награду в эстафете на Олимпийских играх 2010 года, а также командную золотую медаль в эстафете на Играх в Сочи 2014 года.

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