Устюгов о решении CAS: Русские не сдаются, буду идти до конца

В интервью «Спорт-Экспрессу» Устюгов заявил, что будет бороться до конца, чтобы доказать, что заслужил свои награды.

«Думаю, мы в любом случае пойдем до самого конца и будем обжаловать несправедливость любыми возможными способами. Еще раз отмечу, что, если бы не влиятельные друзья, которые мне помогают в этом деле, можно было отчаяться… Не знаю, как правильно описать свои чувства, но всех рожденных в СССР учили никогда не сдаваться. Так что русские не сдаются, будем продолжать свою борьбу. В любой ситуации надо идти до конца», — рассказал он.

Помимо этого, бывший член сборной России признался, что был удивлен, когда увидел новые обвинения IBU.

«Помимо того, что я никогда не соглашался на рассмотрение моего дела в CAS ADD, который получил такие полномочия только в сентябре 2019 года, я никогда не давал согласие на применение ко мне новых правил IBU. Получается, что IBU могут делать все, что захотят — и все это им сходит с рук», — отметил Устюгов.