Создан оргкомитет по проведению этапа Кубка мира по биатлону в Беларуси в 2022 году
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет по подготовке и проведению в Беларуси в 2022 году этапа Кубка мира по биатлону создан распоряжением
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет по подготовке и проведению в Беларуси в 2022 году этапа Кубка мира по биатлону создан распоряжением
Оргкомитету до 15 декабря 2020 года поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению этапа Кубка мира по биатлону.
Председателем оргкомитета назначен заместитель
В состав комитета также вошли представители Минздрава, Минкульта, Минлесхоза, Мининформа, Государственного таможенного комитета, Госпогранкомитета, телеканала «Беларусь 5», Миноблисполкома, Мингорисполкома, центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».