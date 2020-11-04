Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
22«Реал» обыграл «Барселону» в класико
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
14:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Поварницын заразился коронавирусом

Российский биатлонист Александр Поварницын и четыре человека из персонала мужской сборной России заразились коронавирусом. Национальная команда завершила снежный сбор в Алдане (Якутия).

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Перед заключительным днем сдали очередные тесты, они оказались положительными у Александра Поварницына, а также четырех человек из персонала команды, — рассказал старший тренер команды Юрий Каминский сайту СБР. — Мы следуем предписаниям Роспотребнадзора, поэтому все они временно останутся в Якутии».

Ранее коронавирус был обнаружен у другого российского биатлониста Петра Пащенко.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сколько зарабатывает Хабиб: гонорары, бизнес, состояние
«Я заслужил этот контракт». Брызгалову дали 50 миллионов долларов, избавились от него, но будут платить еще семь лет
«Зениту» пора побороть синдром аутсайдера
Марадона успешно перенес операцию на головном мозге
«Рубин» проиграл «СКА-Хабаровск» и вылетел из Кубка России
«Краснодар» vs «Севилья». Испанцы дороже, но шансы есть
Тутберидзе выбыла из топ-10 спортсменов, вызывающих доверие
Роналду обвинили в неуважении к итальянцам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь