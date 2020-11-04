Александр Поварницын заразился коронавирусом

«Перед заключительным днем сдали очередные тесты, они оказались положительными у Александра Поварницына, а также четырех человек из персонала команды, — рассказал старший тренер команды Юрий Каминский сайту СБР. — Мы следуем предписаниям Роспотребнадзора, поэтому все они временно останутся в Якутии».