Ноябрьский сбор сборной России по биатлону перенесен в Ханты-Мансийск

«Переносим сбор мужской команды из Тюмени в Ханты‑Мансийск. Прямо сейчас занимаемся вопросом, который уже практически решен. Есть просто определённый механизм действий, где нужно согласовать все с Центром спортивной подготовки и Минспортом, они пошли навстречу, чтобы перенести наш сбор. В Тюмени все прекрасно, причина одна ‑ не стыковать две команды, мужскую и женскую вместе в связи с ситуацией с коронавирусом. Женский блок остается в Тюмени, все даты остаются прежними», ‑ сказал Польховский по телефону.