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14:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ноябрьский сбор сборной России по биатлону перенесен в Ханты-Мансийск

МОСКВА, 6 ноя ‑ РИА Новости, Михаил Гончаров. Мужская сборная России по биатлону проведет ноябрьскую подготовку в Ханты‑Мансийске, решение не тренироваться в Тюмени было принято в связи эпидемиологической ситуацией, сообщил РИА Новости главный тренер национальной команды Валерий Польховский.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее планировалось, что сбор мужских и женских команд начнется в Тюмени 8 ноября.

«Переносим сбор мужской команды из Тюмени в Ханты‑Мансийск. Прямо сейчас занимаемся вопросом, который уже практически решен. Есть просто определённый механизм действий, где нужно согласовать все с Центром спортивной подготовки и Минспортом, они пошли навстречу, чтобы перенести наш сбор. В Тюмени все прекрасно, причина одна ‑ не стыковать две команды, мужскую и женскую вместе в связи с ситуацией с коронавирусом. Женский блок остается в Тюмени, все даты остаются прежними», ‑ сказал Польховский по телефону.

«У нас были случаи с заболеванием, поэтому с этой целью приняли решение развести спортсменов и обезопасить команду от заражения в преддверии сезона», ‑ добавил собеседник агентства.

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