Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
11:38 (мск), источник: ТАСС

Конгресс IBU не будет рассматривать вопрос восстановления прав СБР на ближайшем заседании

МОСКВА, 7 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) на своем ближайшем заседании не собирается поднимать вопрос о восстановлении прав Союза биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

Наверх

Полномочиями рассматривать вопрос восстановления прав национальной федерации наделен исключительно конгресс IBU. СБР уже три года находится в статусе временного члена международной федерации и пока не выполнил все из 12 условий восстановления своих прав. В частности, национальная федерация еще не покрыла расходы, которые IBU понес в связи с продолжающимися допинговыми разбирательствами в отношении российских биатлонистов.

«В предварительной повестке дня этого конгресса нет вопросов, касающихся членства национальных федераций», — сообщили в IBU.

Конгресс IBU является высшим руководящим органом международной федерации и проводится в четные годы. Его очередное заседание пройдет 14 ноября. В связи с пандемией коронавируса было решено организовать его в формате видеоконференции.

В прошлом году в германском Мюнхене состоялось внеочередное заседание конгресса IBU, на котором также не планировалось рассматривать вопрос восстановления прав СБР. Включить его в повестку заседания попыталась Белорусская федерация биатлона, однако ее предложение не было поддержано делегатами конгресса. Не исключено, что на предстоящем заседании одна из национальных федераций вновь попытается поставить на обсуждение вопрос восстановления прав СБР.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Причиной послужило большое число нарушений антидопинговых правил. Российские биатлонисты сохранили право выступать на международных стартах под национальным флагом, однако страна лишилась права проводить соревнования под эгидой IBU и иметь своих представителей в международной федерации.

 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
«Барселона» готова расстаться с пятью футболистами зимой
Джокович завершит сезон в статусе первой ракетки мира
Хабиб: Бой с Гэтжи был несравним с другими, без отца все иначе
Клопп снова огорчит Гвардиолу: Топ-5 ставок выходных
«Саутгемптон» впервые возглавил турнирную таблицу АПЛ
Валуев предложил наказать клубы РФ рублем за провал в еврокубках
Арбитр Вилков признался, что дал ложные показания КДК
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь