Депутат Антон Шипулин потратил на такси в августе более 163 тыс. рублей

«Пришёл ответ на мой запрос депутату Государственной Думы РФ Антону Шипулину. Я просил Антона Владимировича прокомментировать мне и другим жителям Серовского избирательного округа, затраты на такси для служебных поездок в августе 2020 г. Сумма на поездки была израсходована Шипулиным из бюджета немаленькая — 163 200 рублей.

Ответ от депутата пришёл очень быстро. Уже на следующий день, я обнаружил у себя на «электронке» ответное письмо. Оперативно, я был приятно удивлён. Обычно, ответы от чиновников идут долго.

Ещё больше я удивился, когда прочитал ответ. «Комментарий» от Антона Владимировича умещался в двух небольших абзацах — ссылки на Российское законодательство. И всё… Давайте разберем столь «объёмный» ответ от депутата.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fbb2cf314ad9a383e299" data-vnd="fbb2cf314ad9a383e299" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fbb2cf314ad9a383e299" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Итак, ссылки на действующее законодательство это, конечно, хорошо, убедительно. Но я не просил подтвердить законность поездок на такси. Более того, в своём обращении я нигде не усомнился в законности бюджетных трат на служебные поездки. Я просил разъяснить, хотя бы поверхностно, какая работа депутатом была проведена в округе. По имеющейся у меня информации, приёмов избирателей за месяц всего было четыре, а согласно документам, такси использовалось в среднем 6,4 часа ежедневно, т.к. общий объем поездок составил 192 часа в месяц.