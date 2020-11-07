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19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Депутат Антон Шипулин потратил на такси в августе более 163 тыс. рублей

Руководитель Серовского отделения ВПП «Партия Роста» Сергей Мельник рассказал об ответе депутата Госдумы РФ Антона Шипулина на запрос о проведённой в округе работе, на поездки в интересах которой было потрачено за месяц более 163 тыс. рублей.

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Источник: РИА "Новости"

«Пришёл ответ на мой запрос депутату Государственной Думы РФ Антону Шипулину. Я просил Антона Владимировича прокомментировать мне и другим жителям Серовского избирательного округа, затраты на такси для служебных поездок в августе 2020 г. Сумма на поездки была израсходована Шипулиным из бюджета немаленькая — 163 200 рублей.

Ответ от депутата пришёл очень быстро. Уже на следующий день, я обнаружил у себя на «электронке» ответное письмо. Оперативно, я был приятно удивлён. Обычно, ответы от чиновников идут долго.

Ещё больше я удивился, когда прочитал ответ. «Комментарий» от Антона Владимировича умещался в двух небольших абзацах — ссылки на Российское законодательство. И всё… Давайте разберем столь «объёмный» ответ от депутата.

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Итак, ссылки на действующее законодательство это, конечно, хорошо, убедительно. Но я не просил подтвердить законность поездок на такси. Более того, в своём обращении я нигде не усомнился в законности бюджетных трат на служебные поездки. Я просил разъяснить, хотя бы поверхностно, какая работа депутатом была проведена в округе. По имеющейся у меня информации, приёмов избирателей за месяц всего было четыре, а согласно документам, такси использовалось в среднем 6,4 часа ежедневно, т.к. общий объем поездок составил 192 часа в месяц.

Возможно, СМИ не обратили внимания на значимые для округа поездки депутата и не отразили этого на своих площадках. Поэтому я пытался узнать, какая работа была проведена в округе. Работа народного избранника не является государственной тайной, поэтому и хотелось услышать внятное разъяснение, — написал Мельник на своей странице в «Фейсбуке».

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