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12:10 (мск), источник: ТАСС

Биатлонист Корнев завершил карьеру после дисквалификации за допинговое нарушение

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский биатлонист Алексей Корнев не стал возобновлять карьеру после истечения срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Владимир Брагин.

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Источник: РИА "Новости"

Корнев был дисквалифицирован на год за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов, срок его отстранения истек 11 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Выступать он уже не будет. Был вариант продолжить совместную работу, но из-за пандемии вся летняя подготовка слетела, — сказал Брагин. — Одновременно с этим ему поступило предложение заняться бизнесом, и он принял решение двигаться в другом направлении».

Корневу 29 лет, он является призером чемпионата России, чемпионом мира среди юниоров по летнему биатлону. За основную сборную дебютировал в сезоне-2014/15, но почти все гонки провел в Кубке IBU. В Кубке мира выступил один раз — в сезоне-2015/16 на этапе в американском Преск-Айле (79-е место в спринте).

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