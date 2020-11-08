Биатлонист Корнев завершил карьеру после дисквалификации за допинговое нарушение

Корнев был дисквалифицирован на год за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов, срок его отстранения истек 11 апреля.
«Выступать он уже не будет. Был вариант продолжить совместную работу, но из-за пандемии вся летняя подготовка слетела, — сказал Брагин. — Одновременно с этим ему поступило предложение заняться бизнесом, и он принял решение двигаться в другом направлении».
Корневу 29 лет, он является призером чемпионата России, чемпионом мира среди юниоров по летнему биатлону. За основную сборную дебютировал в сезоне-2014/15, но почти все гонки провел в Кубке IBU. В Кубке мира выступил один раз — в сезоне-2015/16 на этапе в американском Преск-Айле (79-е место в спринте).