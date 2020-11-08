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13:40 (мск), источник: ТАСС

Ярошенко назвал охотой на ведьм попытки закрыть ему дорогу в спорт за допинговое прошлое

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший биатлонист Дмитрий Ярошенко назвал охотой на ведьм попытки заблокировать его приход на пост руководителя департамента физической культуры и спорта Югры в связи с его допинговым прошлым. Об этом он заявил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ярошенко является одним из 12 кандидатов на пост главы департамента. Возможность занять эту должность осложняет наказание за употребление допинга, которое ему было вынесено 11 лет назад. Двукратный чемпион мира тогда признал свою вину и вернул призовые, заработанные после сдачи положительной допинг-пробы.

«Принципиально не будут отказываться от попытки занять этот пост, — сказал Ярошенко. — Все происходящее похоже на охоту на ведьм — всех хотят подстричь под одну гребенку. Но я не являюсь социально опасным, я в полном объеме понес наказание, не нарушил и не нарушаю российское законодательство. Если бы у меня была пожизненная дисквалификация, я бы молчал, но сейчас это все является нарушением моих конституционных и гражданских прав».

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«В других областях человек имеет праву на ошибку, к примеру, если речь идет о коррупции. А в спорте, где даже отсутствует законодательная база, получается, у тебя права на ошибку нет. Можно же было подойти к этому вопросу более взвешенно — к примеру, установить срок давности нарушения — 10, 15 или 20 лет. Человек в 20 лет может допустить ошибку, но к 45 годам он может стать хорошим специалистом», — заметил он.

Ярошенко обратил внимание на то, что ряду бывших спортсменов допинговое прошлое не мешает занимать высокие посты в государственных и общественных организациях. «Я же, получается, со своим образованием и опытом не могу быть даже инструктором по спорту, тренировать. Хотя я считаю, что мой пример является назиданием всем тем, кто может задуматься о нарушении антидопинговых правил», — заметил он.

«Да и вся та история не до конца понятна. Виновным тогда признали врача, который назначил препарат, сказав, что он не является допингом и нет никаких рисков его применения. А в итоге что? Сейчас всех стригут под одну гребенку, считаю, что мои гражданские права нарушаются, только суд может запретить мне работать», — заключил он.

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