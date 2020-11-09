Россия сможет провести чемпионат мира по биатлону не раньше 2027 года

Россия пока не может претендовать на проведение соревнований IBU. В 2017 году Союз биатлонистов России (СБР) был ущемлен в правах на фоне допингового скандала и с тех пор не добился восстановления полноправного членства в IBU.

14 ноября пройдет конгресс IBU, на котором будут выбраны места проведения чемпионатов мира 2024 и 2025 годов. На первый претендует только чешский город Нове-Место, на второй — Минск и швейцарский Ленцерхайде. В 2026 году чемпионат мира по биатлону проводиться не будет, поскольку сезон будет олимпийским.

На прошлой неделе в IBU сообщили, что на ближайшем заседании конгресс не собирается обсуждать статус СБР, который пока не выполнил все 12 условий восстановления. Это означает, что права ему могут быть возвращены через два года — во время следующего конгресса, который обладает исключительным правом решать вопросы членства национальных федераций. На конгрессе в 2022 году может быть поднят вопрос о местах проведения чемпионатов мира 2027 и 2028 годов, на которые СБР претендовать уже не сможет. Восстановление прав СБР через два года будет означать, что в Россию чемпионат мира вернется не раньше 2029 года. Сохранить шанс организовать турнир в 2027 году может позволить проведение в 2021 году внеочередного конгресса.