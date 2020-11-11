Этапы Кубка мира по биатлону в Финляндии пройдут со зрителями

Первый этап Кубка мира пройдет с 28 по 29 ноября, в его рамках состоятся четыре гонки. Второй состоится с 30 ноября по 6 декабря, пройдут шесть гонок.

«Количество зрителей во время гонок не будет превышать 4,5 тысячи. Они будут разделены на четыре секции: на трибуне A разместится не более тысячи человек, на трибуне B и на трассе — не более 1,5 тысяч, в VIP-зоне — не более 500», — сообщили в оргкомитете.

«Что касается иностранных зрителей, то в связи с пандемией коронавируса действуют правила, ограничивающие въезд в Финляндию гражданам других государств. Это, конечно, снижает количество зрителей из-за рубежа, поэтому основное внимание уделено финским болельщикам», — подчеркнули там.