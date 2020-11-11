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15:28 (мск), источник: ТАСС

Умер воспитавший трех олимпийских чемпионов по биатлону тренер Геннадий Челюканов

ТАСС, 11 ноября. Заслуженный тренер России по биатлону Геннадий Челюканов скончался в Новосибирске на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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Источник: РИА "Новости"

«Память о замечательном тренере и выдающемся подвижнике сохранят в душе и сердце многие тысячи спортсменов и тренеров, которым посчастливилось работать с Геннадием Егоровичем, — говорится в заявлении СБР. — Союз биатлонистов России скорбит и выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Челюканова».

Челюканов пришел в биатлон в 1961 году, а с 1967 года начал тренерскую карьеру, воспитав олимпийских чемпионов Сергея Булыгина (1984), Анну Богалий (2006, 2010) и Светлану Ишмуратову (две золотые медали на Играх-2006).

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