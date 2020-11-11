Умер воспитавший трех олимпийских чемпионов по биатлону тренер Геннадий Челюканов

«Память о замечательном тренере и выдающемся подвижнике сохранят в душе и сердце многие тысячи спортсменов и тренеров, которым посчастливилось работать с Геннадием Егоровичем, — говорится в заявлении СБР. — Союз биатлонистов России скорбит и выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Челюканова».