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19:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Очень милый»: итальянская биатлонистка восхитилась Губерниевым

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер призналась, что считает российского комментатора Дмитрия Губерниева очень харизматичным.

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Источник: РИА "Новости"

Обладательница большого Хрустального глобуса прошлого сезона также оценила подкованность телеведущего в спортивной статистике.

«Такого харизматичного человека трудно не заметить! Губерниев же очень высокий, люди всегда обращают внимание на него. В биатлонной среде все его уважают. Дмитрий вообще очень милый. Видно, что он влюблен в биатлон. А с какими эмоциями он комментирует гонки! Еще отмечу, что он всегда в курсе последних новостей и знает всю статистику, настоящий профессионал», — заявила Вирер в интервью «Матч ТВ».

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Доротея Вирер — самая красивая биатлонистка мира

Губерниев во время репортажей неоднократно называл Вирер одной из самых красивых спортсменок планеты.

«Доротея Вирер знает, о чем говорит… Моя маленькая любовь», — отреагировал комментатор на слова итальянской биатлонистки в своем Telegram-канале.

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