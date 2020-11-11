«Очень милый»: итальянская биатлонистка восхитилась Губерниевым

«Такого харизматичного человека трудно не заметить! Губерниев же очень высокий, люди всегда обращают внимание на него. В биатлонной среде все его уважают. Дмитрий вообще очень милый. Видно, что он влюблен в биатлон. А с какими эмоциями он комментирует гонки! Еще отмечу, что он всегда в курсе последних новостей и знает всю статистику, настоящий профессионал», — заявила Вирер в интервью «Матч ТВ».