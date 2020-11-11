«Очень милый»: итальянская биатлонистка восхитилась Губерниевым
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер призналась, что считает российского комментатора Дмитрия Губерниева очень харизматичным.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Итальянская биатлонистка Доротея Вирер призналась, что считает российского комментатора Дмитрия Губерниева очень харизматичным.
Обладательница большого Хрустального глобуса прошлого сезона также оценила подкованность телеведущего в спортивной статистике.
«Такого харизматичного человека трудно не заметить! Губерниев же очень высокий, люди всегда обращают внимание на него. В биатлонной среде все его уважают. Дмитрий вообще очень милый. Видно, что он влюблен в биатлон. А с какими эмоциями он комментирует гонки! Еще отмечу, что он всегда в курсе последних новостей и знает всю статистику, настоящий профессионал», — заявила Вирер в интервью «Матч ТВ».
Губерниев во время репортажей неоднократно называл Вирер одной из самых красивых спортсменок планеты.
«Доротея Вирер знает, о чем говорит… Моя маленькая любовь», — отреагировал комментатор на слова итальянской биатлонистки в своем