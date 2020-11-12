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10:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Далин: Допуск зрителей на этапы Кубка мира соответствует правилам

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Михаил Гончаров. Решение о допуске зрителей на этапы Кубка мира в Контиолахти соответствует правилам Международного союза биатлонистов (IBU) по COVID-19, заявил РИА Новости президент организации Олле Далин.

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Источник: Спорт РИА Новости

В среду стало известно, что первые два этапа Кубка мира, которые состоятся в финском Контиолахти, пройдут со зрителями. На трибуны одновременно могут быть допущены не более 4500 зрителей.

«Приятно видеть такие новости. Кажется, несмотря на вирус, мы сможем хорошо открыть сезон, в том числе, и со зрителями! Поскольку в этом регионе очень мало случаев заражения, власти могут допустить определенное количество зрителей. Болельщики будут полностью отделены от всех, кто участвует в самом соревновании. Таким образом, все будет в соответствии с правилами IBU по COVID-19, а также правилами властей», — сказал Далин по телефону.

Ранее IBU объявил, что первый и второй этапы Кубка мира состоятся в Контиолахти. Изначально второй этап должен был пройти в шведском Эстерсунде. Соревнования в Финляндии пройдут 27—29 ноября и 30 ноября — 6 декабря.

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