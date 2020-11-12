Далин: Допуск зрителей на этапы Кубка мира соответствует правилам

В среду стало известно, что первые два этапа Кубка мира, которые состоятся в финском Контиолахти, пройдут со зрителями. На трибуны одновременно могут быть допущены не более 4500 зрителей.

«Приятно видеть такие новости. Кажется, несмотря на вирус, мы сможем хорошо открыть сезон, в том числе, и со зрителями! Поскольку в этом регионе очень мало случаев заражения, власти могут допустить определенное количество зрителей. Болельщики будут полностью отделены от всех, кто участвует в самом соревновании. Таким образом, все будет в соответствии с правилами IBU по COVID-19, а также правилами властей», — сказал Далин по телефону.