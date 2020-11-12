Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Союз биатлонистов России утвердил критерии отбора в сборную России

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило критерии отбора в сборную России для участия в чемпионате мира и этапах Кубка мира сезона-2020/21, сообщается на сайте СБР.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

К участию в чемпионате мира и этапах Кубка мира допускается не более семи мужчин и семи женщин по итогам выступлений на этапах Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), чемпионата и Кубка России сезона-2020/21. Отмечается, что на первые четыре этапа Кубка мира состав сборной России формируется главным тренером и старшими тренерами из числа спортсменов, входящих в основной и резервный состав сборной команды России.

На этапы Кубка мира с пятого по седьмой в состав команды включаются спортсмены, выполнившие квалификацию:

— 4 мужчины, 4 женщины по решению тренеров сборной команды по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира;.

— по одному человеку в женскую и мужскую команду по решению тренеров по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира, на чемпионате и Кубке России («Ижевская винтовка»).

— по одному человеку в женскую и мужскую команду, занимающему первое место в рейтинге Кубка России после 4−5 этапов Кубка России («Ижевской винтовки»);.

— по одному человеку в женскую и мужскую команду, набравшему наибольшее количество очков на чемпионате и Кубке России («Ижевская винтовка») в трех гонках (спринт, спринт, индивидуальная гонка) и находящемуся в топ-15 общего рейтинга СБР.

При равном количестве очков спортсмены определяются по лучшему призовому месту; при равенстве мест — по сумме наименьшего времени спортивного результата в трех стартах «Ижевской винтовки» (спринт, спринт, индивидуальная гонка).

На восьмой и девятый этапы Кубка мира в состав команды включаются спортсмены по решению тренеров с учетом выступления на этапах Кубка мира и Кубка IBU. На чемпионат мира в словенской Поклюке в состав команды включаются семь мужчин и семь женщин по решению тренеров с учетом выступления на Кубках мира и Кубках IBU. На десятый этап Кубка мира в сборную войдут шесть мужчин и шесть женщин по решению тренеров, также в состав будут включены по два человека в каждую команду, занявших с первого по десятое место в общем зачете Кубка IBU.

 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Знойная Лилия: красотка, спасшая карьеру форварда сборной России
13-летняя ученица Тутберидзе сделала четверной прыжок и триксель
Федор Емельяненко выразил желание побороться за пояс Bellator
Игрок Хорватии узнал о заражении коронавирусом во время матча
Повторные тесты не выявили коронавирус у игроков сборной России
Курьезная ошибка украинского вратаря «Реала» в матче с Польшей
«Барселона» выступила с заявлением о снижении зарплаты
Овечкин рассказал о возможном дебюте за футбольное «Динамо»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь