Союз биатлонистов России утвердил критерии отбора в сборную России

К участию в чемпионате мира и этапах Кубка мира допускается не более семи мужчин и семи женщин по итогам выступлений на этапах Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), чемпионата и Кубка России сезона-2020/21. Отмечается, что на первые четыре этапа Кубка мира состав сборной России формируется главным тренером и старшими тренерами из числа спортсменов, входящих в основной и резервный состав сборной команды России.

На этапы Кубка мира с пятого по седьмой в состав команды включаются спортсмены, выполнившие квалификацию:

— 4 мужчины, 4 женщины по решению тренеров сборной команды по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира;.

— по одному человеку в женскую и мужскую команду по решению тренеров по итогам выступления на декабрьских этапах Кубка мира, на чемпионате и Кубке России («Ижевская винтовка»).

— по одному человеку в женскую и мужскую команду, занимающему первое место в рейтинге Кубка России после 4−5 этапов Кубка России («Ижевской винтовки»);.

— по одному человеку в женскую и мужскую команду, набравшему наибольшее количество очков на чемпионате и Кубке России («Ижевская винтовка») в трех гонках (спринт, спринт, индивидуальная гонка) и находящемуся в топ-15 общего рейтинга СБР.

При равном количестве очков спортсмены определяются по лучшему призовому месту; при равенстве мест — по сумме наименьшего времени спортивного результата в трех стартах «Ижевской винтовки» (спринт, спринт, индивидуальная гонка).