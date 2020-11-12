В состав сборной России на первые этапы Кубка мира войдут 14 биатлонистов

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Мужская и женская команды России по биатлону сейчас проводят заключительный сбор перед отъездом в Финляндию, где 28 ноября стартует первый в новом сезоне этап Кубка мира. При подготовке к сезону рассматривался вариант включения в каждую из команд по шесть человек, поскольку это максимальное число биатлонистов, которых можно будет выставить в гонки от России.

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Расширенная заявка позволит тренерам сборной ротировать состав по ходу соревнований. Также регламентом Кубка мира предусмотрены замены на случай, если биатлонисты заразятся коронавирусной инфекцией.