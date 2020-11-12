С тремя неизвестными: Бабиков и Гараничев отобрались на Кубок мира

Победы в контрольных стартах в Ханты-Мансийске позволили старожилам нашей биатлонной сборной Евгению Гараничеву и Антону Бабикову отобраться в команду на первые этапы Кубка мира. Александр Логинов и Матвей Елисеев гарантировали себе место в основе еще по итогам прошлого сезона, попав в топ-30 общего зачета КМ. Таким образом, известны четыре биатлониста, которые выступят на этапах в финском Контиолахти и австрийском Хохфильцене (примут по два этапа). В секрете держатся еще три фамилии.
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Гараничев вне конкуренции на контрольных
Призер Олимпийских игр-2014 Евгений Гараничев одержал победу в спринтерской гонке и занял второе место в масс-старте на контрольных гонках сборной России в Ханты-Мансийске. Опытный биатлонист подошел к этим стартам в отличной форме. По словам личного тренера Гараничева Максима Кугаевского, эти результаты можно назвать ожидаемыми, учитывая, что 32-летний спортсмен приступил к подготовке к новому сезону в апреле и сделал огромный объем работы. И если на летнем чемпионате страны Евгений выглядел тяжеловато, то в столице Югры показал отличную скорость. Наставника тюменца немного разочаровала стрельба своего подопечного. Два промаха в масс-старте на уровне Кубка мира — это много. Правда, занявший третье место Семен Сучилов не закрыл пять мишеней.
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Победитель масс-старта Антон Бабиков промазал один раз, опередив Гараничева на 24 секунды. В спринте чемпион мира в эстафете поделил третье место с Эдуардом Латыповым. Главный тренер сборной Валерий Польховский подчеркнул в интервью ТАСС, что к Гараничеву и Бабикову у него нет никаких вопросов. Их участию на первых четырех этапах Кубка мира может помешать только форс-мажорная ситуация (положительный тест на коронавирус в том числе).
— Главное, чтобы Гараничев и Бабиков показывали достойные результаты на этапах Кубка мира, — подчеркнул «СЭ» двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — Если же их выступления в Контиолахти не будут соответствовать международному уровню, то их победы на контрольных стартах померкнут со скоростью света. Так что я бы не стал сейчас говорить, что два этих спортсмена как-то реабилитировали свою карьеру. Какие-то реальные выводы об их спортивной форме можно будет сделать после первых двух этапов Кубка мира.
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Интересно, что сбор национальной команды курировала компания «ЮграМегаСпорт», одним из руководителей которой является двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко.
— Мне интересно было посмотреть на функциональное состояние спортсменов незадолго до старта международного сезона, — сказал «СЭ» Ярошенко. — И ощущения были позитивные. Конечно, лучшими в этом компоненте были Гараничев и Бабиков. Еще очень понравилось три-четыре спортсмена, но фамилии я бы называть не хотел, чтобы никто не обидеть. При этом, разговаривая с тренерами, я понял, что у них уже есть понимание, кто выступит на первых этапах Кубка мира. Контрольные гонки в Ханты-Мансийске были просто завершающим этапом подготовки перед Контиолахти.
Ставка на Халили?
Главными претендентами на оставшиеся три места считаются Эдуард Латыпов, Карим Халили, Семен Сучилов и Петр Пащенко. Последний недавно переболел коронавирусом, и в Ханты-Мансийске выступил только в спринте (второе место, отстав от Гараничева всего на секунду). Александр Поварницын и Никита Поршнев пропустили контрольные старты из-за положительных тестов на COVID-19.
— Не думаю, что мы с вами угадаем еще трех человек, кто отправится на первые этапы Кубка мира, — продолжил Дмитрий Васильев. — Тренерам виднее, они проводят с этим спортсменами по 24 часа в сутки, знают кто готов, кто не готов психологически и физически. И никакого давления извне быть не должно. Оно просто не допустимо. Надо дать тренерам возможность довести свое дело до конца, поскольку им отвечать за результат в полной мере. Стоит ли дать шанс Халили (7 и 9 место на контрольных стартах)? Вдалеке от команды тяжело давать советы, но молодых надо подтягивать. До Игр-2022 в Пекине осталось полтора года, а Карим потенциально может стать лидером сборной. Но, повторюсь, все зависит от тренеров.
У тренеров есть еще неделя
Окончательный состав на этапы Кубка мира огласят не раньше 18 ноября. При этом, нельзя исключать, что уже непосредственно во время этапов тест кого-то из спортсменов будет положительным. В таком случае, в соответствии с ковидным протоколом, тренеры смогут сделать замену биатлониста основы на человека из резервного списка, пояснил Польховский.
Важный голос при выборе состава будет принадлежать Юрию Каминскому, который совсем скоро дебютирует в биатлоне на международных стартах. Этот знаменитый тренер по лыжным гонкам воспитал ряд чемпионов и призеров Олимпийских игр: Никиту Крюкова, Александра Панжинского, Алексей Петухова и Николая Морилова.
— Мне очень интересно посмотреть на выступление сборной именно из-за работы Каминского, — отметил Дмитрий Васильев. — Я скептически относился и отношусь к его назначению именно старшим тренером. Человек не из биатлона будет определять стратегическое развитие главной команды. Это странно. Если бы его назначили тренером, отвечающим за выносливость, то это было бы понятно. А так его поставили на работу, в которой он ничего не понимает. При всем уважении к Каминскому, как великому лыжному тренеру. Общего у биатлона и лыжных гонок — только лыжи, палки и комбинезон.
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Иного мнения придерживается Дмитрий Ярошенко.
— Я очень положительно отнесся к назначению Каминского, — сказал Ярошенко. — Я наводил справки, спрашивал мнение лыжников об этом специалисте. Мне говорили, что Юрий Михайлович очень универсальный тренер, который готовил не только спринтеров, но и дистанционщиков. Его опыт пригодится сборной. Можно по-разному относиться к деятельности Владимира Драчева на посту президента СБР, но его ход с приглашение Каминского — очень сильный. Да, у него нет биатлонного прошлого, но у него сильные помощники по стрельбе. Максим Максимов уже зарекомендовал себя в новой роли.
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Сбор мужской команды в Ханты-Мансийске продлится до 20 ноября. Затем команда отправится в Финляндию, где будет создан «пузырь» для спортсменов и тренеров. Первая гонка первого этапа в Контиолахти намечена на 28 ноября.