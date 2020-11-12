С тремя неизвестными: Бабиков и Гараничев отобрались на Кубок мира

Победы в контрольных стартах в Ханты-Мансийске позволили старожилам нашей биатлонной сборной Евгению Гараничеву и Антону Бабикову отобраться в команду на первые этапы Кубка мира. Александр Логинов и Матвей Елисеев гарантировали себе место в основе еще по итогам прошлого сезона, попав в топ-30 общего зачета КМ. Таким образом, известны четыре биатлониста, которые выступят на этапах в финском Контиолахти и австрийском Хохфильцене (примут по два этапа). В секрете держатся еще три фамилии.

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Гараничев вне конкуренции на контрольных

Призер Олимпийских игр-2014 Евгений Гараничев одержал победу в спринтерской гонке и занял второе место в масс-старте на контрольных гонках сборной России в Ханты-Мансийске. Опытный биатлонист подошел к этим стартам в отличной форме. По словам личного тренера Гараничева Максима Кугаевского, эти результаты можно назвать ожидаемыми, учитывая, что 32-летний спортсмен приступил к подготовке к новому сезону в апреле и сделал огромный объем работы. И если на летнем чемпионате страны Евгений выглядел тяжеловато, то в столице Югры показал отличную скорость. Наставника тюменца немного разочаровала стрельба своего подопечного. Два промаха в масс-старте на уровне Кубка мира — это много. Правда, занявший третье место Семен Сучилов не закрыл пять мишеней.

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Победитель масс-старта Антон Бабиков промазал один раз, опередив Гараничева на 24 секунды. В спринте чемпион мира в эстафете поделил третье место с Эдуардом Латыповым. Главный тренер сборной Валерий Польховский подчеркнул в интервью ТАСС, что к Гараничеву и Бабикову у него нет никаких вопросов. Их участию на первых четырех этапах Кубка мира может помешать только форс-мажорная ситуация (положительный тест на коронавирус в том числе).

— Главное, чтобы Гараничев и Бабиков показывали достойные результаты на этапах Кубка мира, — подчеркнул «СЭ» двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — Если же их выступления в Контиолахти не будут соответствовать международному уровню, то их победы на контрольных стартах померкнут со скоростью света. Так что я бы не стал сейчас говорить, что два этих спортсмена как-то реабилитировали свою карьеру. Какие-то реальные выводы об их спортивной форме можно будет сделать после первых двух этапов Кубка мира.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CHfPzZAFUTw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CHfPzZAFUTw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CHfPzZAFUTw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-11-12T10:59:46+00:00">12 Ноя 2020 в 2:59 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что сбор национальной команды курировала компания «ЮграМегаСпорт», одним из руководителей которой является двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко.

— Мне интересно было посмотреть на функциональное состояние спортсменов незадолго до старта международного сезона, — сказал «СЭ» Ярошенко. — И ощущения были позитивные. Конечно, лучшими в этом компоненте были Гараничев и Бабиков. Еще очень понравилось три-четыре спортсмена, но фамилии я бы называть не хотел, чтобы никто не обидеть. При этом, разговаривая с тренерами, я понял, что у них уже есть понимание, кто выступит на первых этапах Кубка мира. Контрольные гонки в Ханты-Мансийске были просто завершающим этапом подготовки перед Контиолахти.

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Ставка на Халили?

Главными претендентами на оставшиеся три места считаются Эдуард Латыпов, Карим Халили, Семен Сучилов и Петр Пащенко. Последний недавно переболел коронавирусом, и в Ханты-Мансийске выступил только в спринте (второе место, отстав от Гараничева всего на секунду). Александр Поварницын и Никита Поршнев пропустили контрольные старты из-за положительных тестов на COVID-19.

— Не думаю, что мы с вами угадаем еще трех человек, кто отправится на первые этапы Кубка мира, — продолжил Дмитрий Васильев. — Тренерам виднее, они проводят с этим спортсменами по 24 часа в сутки, знают кто готов, кто не готов психологически и физически. И никакого давления извне быть не должно. Оно просто не допустимо. Надо дать тренерам возможность довести свое дело до конца, поскольку им отвечать за результат в полной мере. Стоит ли дать шанс Халили (7 и 9 место на контрольных стартах)? Вдалеке от команды тяжело давать советы, но молодых надо подтягивать. До Игр-2022 в Пекине осталось полтора года, а Карим потенциально может стать лидером сборной. Но, повторюсь, все зависит от тренеров.

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У тренеров есть еще неделя

Окончательный состав на этапы Кубка мира огласят не раньше 18 ноября. При этом, нельзя исключать, что уже непосредственно во время этапов тест кого-то из спортсменов будет положительным. В таком случае, в соответствии с ковидным протоколом, тренеры смогут сделать замену биатлониста основы на человека из резервного списка, пояснил Польховский.

Важный голос при выборе состава будет принадлежать Юрию Каминскому, который совсем скоро дебютирует в биатлоне на международных стартах. Этот знаменитый тренер по лыжным гонкам воспитал ряд чемпионов и призеров Олимпийских игр: Никиту Крюкова, Александра Панжинского, Алексей Петухова и Николая Морилова.

— Мне очень интересно посмотреть на выступление сборной именно из-за работы Каминского, — отметил Дмитрий Васильев. — Я скептически относился и отношусь к его назначению именно старшим тренером. Человек не из биатлона будет определять стратегическое развитие главной команды. Это странно. Если бы его назначили тренером, отвечающим за выносливость, то это было бы понятно. А так его поставили на работу, в которой он ничего не понимает. При всем уважении к Каминскому, как великому лыжному тренеру. Общего у биатлона и лыжных гонок — только лыжи, палки и комбинезон.

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Иного мнения придерживается Дмитрий Ярошенко.

— Я очень положительно отнесся к назначению Каминского, — сказал Ярошенко. — Я наводил справки, спрашивал мнение лыжников об этом специалисте. Мне говорили, что Юрий Михайлович очень универсальный тренер, который готовил не только спринтеров, но и дистанционщиков. Его опыт пригодится сборной. Можно по-разному относиться к деятельности Владимира Драчева на посту президента СБР, но его ход с приглашение Каминского — очень сильный. Да, у него нет биатлонного прошлого, но у него сильные помощники по стрельбе. Максим Максимов уже зарекомендовал себя в новой роли.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CHfPzZAFUTw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CHfPzZAFUTw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CHfPzZAFUTw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Союз биатлонистов России (@russianbiathlon)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-11-12T10:59:46+00:00">12 Ноя 2020 в 2:59 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сбор мужской команды в Ханты-Мансийске продлится до 20 ноября. Затем команда отправится в Финляндию, где будет создан «пузырь» для спортсменов и тренеров. Первая гонка первого этапа в Контиолахти намечена на 28 ноября.