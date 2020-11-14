Поваринцын вылечился после заражения коронавирусом
Российский биатлонист Александр Поварницын вылечился после заражения коронавирусом и покинул Алдан, где он был вынужден задержаться после окончания тренировочного сбора национальной команды.
Российский биатлонист Александр Поварницын вылечился после заражения коронавирусом и покинул Алдан, где он был вынужден задержаться после окончания тренировочного сбора национальной команды.
Коронавирус у Поварницына был обнаружен в начале ноября, за несколько дней до окончания сбора команды.
По причине болезни Поварницын почти целиком пропустит сбор команды в