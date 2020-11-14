Поваринцын вылечился после заражения коронавирусом

Коронавирус у Поварницына был обнаружен в начале ноября, за несколько дней до окончания сбора команды.

По причине болезни Поварницын почти целиком пропустит сбор команды в Ханты-Мансийске, где прошли контрольные старты для отбора в состав на первые этапы Кубка мира.