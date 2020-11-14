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18:22 (мск), источник: ТАСС

Комиссия Тэйлора допросила 60 человек по делу о коррупции в IBU, включая Тихонова

ТАСС, 14 ноября. Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством британского адвоката Джонатана Тэйлора допросила 60 человек по делу о коррупции в организации, включая бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова. Об этом в субботу во время конгресса IBU заявил Тэйлор.

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Источник: РИА "Новости"

Комиссия Тэйлора была создана два года назад, одной из ее задач было выяснить, помогало ли бывшее руководство IBU во главе с Андерсом Бессебергом скрывать допинговые нарушения российских биатлонистов. Во время доклада Тэйлор заявил, что расследование еще не закончено.

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При этом он отметил, что за два года его комиссия изучила порядка 70 тысяч документов и электронных файлов. Информация поступила от правоохранительных органов Австрии, Всемирного антидопингового агентства (WADA), его информатора Григория Родченкова. Комиссия также изучала электронные письма IBU, документы, предоставленные СБР и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), и результаты проверки допинг-проб российских биатлонистов.

В числе допрошенных по делу были сотрудники и советники IBU, биатлонисты, информаторы из России, бывшие руководители СБР и РУСАДА. В их числе оказался и Тихонов, занимавший пост президента СБР с 1996 по 2008 год.

Тэйлор в прошлом возглавлял комиссию по соответствию WADA, на основе его рекомендации исполком организации в декабре прошлого года лишил РУСАДА статуса соответствия и вынес четырехлетние санкции в отношении российского спорта. По мнению WADA, российская сторона произвела манипуляции с базой московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение ее целостности являлась условиям восстановления РУСАДА в 2018 году.

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