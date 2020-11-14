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18:39 (мск), источник: ТАСС

Тейлор: Кравцов и Кущенко отказались от показаний по делу о коррупции в IBU

ТАСС, 14 ноября. Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов и бывший первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Сергей Кущенко отказались дать показания независимой комиссии IBU во главе с британцем Джонатаном Тейлором по делу о коррупции в международной федерации. Об этом Тейлор сообщил в субботу во время конгресса IBU.

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Источник: РИА "Новости"

Комиссия Тейлора была создана два года назад, одной из ее задач было выяснить, помогало ли бывшее руководство IBU во главе с Андерсом Бессебергом скрывать допинговые нарушения российских биатлонистов. Во время доклада Тейлор заявил, что расследование еще не закончено.

Тейлор отметил, что Кравцов изначально согласился предоставить письменный ответ на вопросы, однако так этого и не сделал. Сейчас он находится под домашним арестом, поскольку обвиняется в растрате на посту директора Центра спортивной подготовки сборных команд России.

Кущенко, который работал в IBU при Бессеберге, отказался от дачи показаний, ссылаясь на озабоченность по поводу надежности защиты информации.

Отмечается, что Бессеберг также отказался отвечать на вопросы комиссии. Норвежец занимал пост президента IBU с момента его создания в 1993 году. Его он покинул в 2018 году на фоне коррупционного скандала. Его преемником стал швед Олле Далин.

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