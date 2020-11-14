Тейлор: Кравцов и Кущенко отказались от показаний по делу о коррупции в IBU

Комиссия Тейлора была создана два года назад, одной из ее задач было выяснить, помогало ли бывшее руководство IBU во главе с Андерсом Бессебергом скрывать допинговые нарушения российских биатлонистов. Во время доклада Тейлор заявил, что расследование еще не закончено.

Тейлор отметил, что Кравцов изначально согласился предоставить письменный ответ на вопросы, однако так этого и не сделал. Сейчас он находится под домашним арестом, поскольку обвиняется в растрате на посту директора Центра спортивной подготовки сборных команд России.

Кущенко, который работал в IBU при Бессеберге, отказался от дачи показаний, ссылаясь на озабоченность по поводу надежности защиты информации.