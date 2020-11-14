IBU не передавал РУСАДА и СБР данные биологических паспортов спортсменов для сокрытия

Комиссия под руководством британского адвоката Джонатана Тейлора была создана два года назад, одной из ее задач было выяснить, помогало ли бывшее руководство IBU во главе с Андерсом Бессебергом скрывать допинговые нарушения российских биатлонистов.

Тейлор отметил, что виновные должны понести наказание за нарушение правил IBU в период с 2008 по 2018 год. Отмечается, что уголовные расследования в Австрии и Норвегии в отношении должностных лиц IBU все еще продолжаются.

Ранее Тейлор сообщил, что комиссия допросила 60 человек по делу о коррупции в IBU. В числе допрошенных по делу были сотрудники и советники IBU, биатлонисты, информаторы из России, бывшие руководители СБР и РУСАДА. В их числе оказался и Александр Тихонов, занимавший пост президента СБР с 1996 по 2008 год.