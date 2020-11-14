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18:41 (мск), источник: ТАСС

IBU не передавал РУСАДА и СБР данные биологических паспортов спортсменов для сокрытия

ТАСС, 14 ноября. Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) установила, что IBU не передавал Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и Союзу биатлонистов России (СБР) данные биологических паспортов российских спортсменов для сокрытия. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

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Комиссия под руководством британского адвоката Джонатана Тейлора была создана два года назад, одной из ее задач было выяснить, помогало ли бывшее руководство IBU во главе с Андерсом Бессебергом скрывать допинговые нарушения российских биатлонистов.

Тейлор отметил, что виновные должны понести наказание за нарушение правил IBU в период с 2008 по 2018 год. Отмечается, что уголовные расследования в Австрии и Норвегии в отношении должностных лиц IBU все еще продолжаются.

Ранее Тейлор сообщил, что комиссия допросила 60 человек по делу о коррупции в IBU. В числе допрошенных по делу были сотрудники и советники IBU, биатлонисты, информаторы из России, бывшие руководители СБР и РУСАДА. В их числе оказался и Александр Тихонов, занимавший пост президента СБР с 1996 по 2008 год.

Тейлор в прошлом возглавлял комиссию по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA), на основе его рекомендации исполком организации в декабре прошлого года лишил РУСАДА статуса соответствия и вынес четырехлетние санкции в отношении российского спорта. По мнению WADA, российская сторона произвела манипуляции с базой московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение ее целостности являлось условием восстановления РУСАДА в 2018 году.

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