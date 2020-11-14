Тихонов сообщил, что его общение с комиссией по делу о коррупции в IBU не было допросом

«Это был не допрос, но мы разговаривали с Тейлором часа полтора. Он все пытался найти, что я что-то знаю: что колол, как колол и все прочее, — сказал Тихонов. — Этого всего я напрямую никогда не видел, а отца и сына Дмитриевых (бывшие врачи сборных России — прим. ТАСС) я знал, говорил об этом, писал об этом. Что этим людям надо просто дать пожизненное».