В BIU назвали дисквалификацию Евгения Устюгова важным шагом в деле борьбе с допингом

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) в конце октября признала Устюгова виновным по делу о нарушении антидопинговых правил и аннулировала результаты спортсмена за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Спортсмен может лишиться золотых медалей, завоеванных в масс-старте на Олимпиаде в Ванкувере, а также в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

«Это решение может быть оспорено в CAS, — заметила Рейлли. — Мы же продолжаем считать это дело важным шагом в нашей борьбе с допингом, оно подчеркивает приверженность совета BIU цели сделать биатлон чистым видом спорта, которому доверяют».

«Вдобавок к этому делу BIU расследует еще несколько дел, основанных на свидетельствах из доклада Макларена и на базе данных LIMS. Мы продолжим тесно сотрудничать со Всемирным антидопинговым агентством и другими агентствами, чтобы установить потенциальное нарушение антидопинговых правил другими биатлонистами», — добавила она.

Адвокат Устюгова Алексей Панич решение CAS ADD назвал смехотворным. Он заявил, что вердикт содержит множество нарушений материального и процессуального права, свидетельствует о низкой квалификации арбитра и отсутствии независимости CAS ADD. Ожидается, что Устюгов оспорит решение CAS.