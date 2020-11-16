Украинская биатлонистка Мирошниченко попала в ДТП и сломала позвоночник
ТАСС, 16 ноября. Украинская биатлонистка Алина Мирошниченко попала в автомобильную аварию, в результате которой сломала позвоночник. Об этом сообщает агентство УНИАН.
ТАСС, 16 ноября. Украинская биатлонистка Алина Мирошниченко попала в автомобильную аварию, в результате которой сломала позвоночник. Об этом сообщает агентство УНИАН.
19-летняя спортсменка находилась на пассажирском сидении, когда автомобиль перевернулся. Отмечается, что водитель машины не пострадал. Мирошниченко перенесла операцию, однако до сих пор не чувствует ног.
Мирошниченко является многократным призером чемпионатов Украины.