Не виноватые они: русский биатлон может вернуться на мировую арену

Бывшее руководство Международного союза биатлонистов (IBU) не получало взяток в обмен на помощь в допинговых делах российских спортсменов. К такому выводу пришла независимая комиссия британского юриста Джонатана Тейлора, два года назад созданная для расследования этих обвинений. Что, впрочем, не помешало норвежскому биатлонисту Тарьею Бо потребовать от РФ извинений за допинговое прошлое. А вот опрошенные «Известиями» представители этого вида спорта в России настроены оптимистично и ждут полного восстановления Союза биатлонистов страны (СБР) в правах.

Чемпионат раздора

Андрес Бессеберг был основателем IBU и возглавлял его с 1973 по 2018 год. Но два с половиной года назад 72-летнему на тот момент норвежцу пришлось сложить с себя полномочия под напором подозрений в коррупции. Бессеберга обвиняли во взятках на общую сумму около €300 тыс. Предполагалось, что значительная часть этих денег была получена от России в обмен за закрытие допинговых дел и передачу российской стороне информации о проблемах с паспортами крови наших спортсменов. Следователи заявляли о 65 случаях манипуляции с биопаспортами. Но, по всей видимости, ни один из этих эпизодов доказать не удалось.

Андерс Бессеберг — основатель IBU и его глава с 1973 по 2018 год

Российская допинговая сага в биатлоне — это некий феномен. У других сборных в этом виде спорта практически никогда не бывает историй с запрещенными веществами. При этом наш биатлон беспрерывно трясет с 2009 года. За это время под дисквалификацию и отмену результатов попадали такие звезды, как Евгений Устюгов, Александр Логинов, Дмитрий Ярошенко, Ольга Зайцева, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Альбина Ахатова и Екатерина Юрьева. Многие дела еще не завершены — так, Екатерина Глазырина, недавно уже отбывшая наказание, сейчас рискует ответить за старые грехи вторично. На фоне этого подозрения, что IBU якобы еще и «покрывало русских допингеров», выглядят очень странно.

Хотя обвинения в адрес Бессеберга не ограничивались допингом. Весной 2018 года австрийская полиция, получив информацию от беглого российского ученого Григория Родченкова, произвела обыски в штаб-квартире IBU в Зальцбурге. Искали доказательства подкупа делегатов конгресса организации, который прошел в 2016 году в Кишиневе. На том заседании решалось, в каком городе пройдет чемпионат мира — 2021. Следователи полагали, что делегаты, отдавшие голос за российскую Тюмень, получили в конвертах от €25 тыс. до €100 тыс. Тогда наша заявка опередила чешский Нове Место, что стало мини-сенсацией. Итоги голосования потом отменили — чемпионат мира 2021 года пройдет в словенской Поклюке.

Читайте также С тремя неизвестными: Бабиков и Гараничев отобрались на Кубок мира

70 тысяч документов

Доказательств подкупа делегатов также не найдено. Как не подтвердилось и самое дикое обвинение — что российская сторона в знак благодарности за лояльность якобы поставляла норвежскому функционеру бесплатных проституток. Эти слухи появлялись еще накануне Олимпиады 2018 года, когда Бессеберг открыто выступил против выборочного допуска россиян в Пхёнчхан. Но Международный Олимпийский комитет (МОК) тогда настоял на своем — Игры пропустила целая группа наших спортсменов. А к Бессбергу приклеилась репутация «друга России» — несмотря на то что еще в конце 2017 года именно он одобрил жесткие санкции в отношении СБР, из-за которых наша страна до сих пор не может проводить международные старты.

Комиссия Джонатана Тейлора была создана в 2018 году новым руководством IBU под давлением Всемирного антидопингового агентства (WADA) и МОК для расследования деятельности команды Бессеберга. По словам Тейлора, за два года были изучены примерно 70 тысяч документов, поступивших от правоохранительных органов Австрии и Норвегии, WADA, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), СБР и информатора Родченкова. У следователей еще остались вопросы к прежним боссам IBU — им дано время на аргументированный ответ. Но «русская часть» дела закрыта за недоказанностью. Это не означает немедленного восстановления прав СБР и оправдания россиян по допинговым делам, но хотя бы часть обвинений теперь официально снята.

Норвежский биатлонист Тарьей Бо

Тем удивительнее заявление звезды мужского биатлона Тарьея Бо, вышедшее накануне в норвежских СМИ. Этот спортсмен, ранее неоднократно атаковавший лидера сборной России Александра Логинова за его допинговое прошлое, теперь призвал принести официальные извинения за допинговые случаи в спорте уже всю нашу страну. Напомним, что накануне Олимпиады-2018 это уже делал тогдашний глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. Но Бо считает, что этого недостаточно и говорит, что двигаться дальше без нового покаяния России невозможно.

— Рад, что с Бессеберга и Реш сняты обвинения в сокрытии допинга у россиян, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион, бывший вице-президент СБР Сергей Чепиков. — Это добавит нам шансов, чтобы СБР была полностью восстановлена в правах, имела право голоса и своих представителей в IBU. Так сказать, это дополнительный бонус. Теперь можно уверенно сказать, что Бессеберг чист и все обвинения с него должны быть сняты. Хотя полный отчет опубликуют позже, давайте дождемся его, чтобы делать глобальные выводы.

СБР вряд ли удастся получить полное восстановление до того момента, пока не решится вопрос с РУСАДА, считает двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий.

— Прежде всего надо восстановить РУСАДА — этот пункт есть в дорожной карте восстановления и СБР, и Всероссийской федерации легкой атлетики, — рассказала «Известиям» Анна Богалий. — Верю, что это произойдет как можно скорее. Государство и федерации делают для этого всё возможное, хотя факторов против тоже хватает. Если РУСАДА восстановят, то скоро и СБР получит полноценный статус. Все-таки мы биатлонная держава, способны проводить соревнования на самом высоком уровне. Не думаю, что в IBU заинтересованы в том, чтобы мы были изгоями.