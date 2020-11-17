Состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира будет объявлен 18 ноября

«Состав будет объявлен 18 ноября, но могу сказать, что [Ульяна] Кайшева (победительница первого контрольного старта — прим. ТАСС) находится в числе кандидатов на участие в предновогодних этапах Кубка мира, тем более она уже опытная спортсменка, — сказал Польховский. — Ее пример доказывает, что двери в сборную открыты для всех, в национальную команду можно попасть и из региональной сборной. Я хотел бы это подчеркнуть».
«Понимание, кто уже попал в состав, у тренерского штаба точно есть. Но заранее ничего говорить не хотелось бы. К пониманию нужно добавить здоровье. Пусть абсолютно все спортсмены пройдут тесты на коронавирус, который, к сожалению, вносит коррективы чаще любого тренера», — добавил специалист.
Ранее Польховский заявил ТАСС, что в состав сборной России на первые этапы Кубка мира войдут 14 биатлонистов. Первый в новом сезоне этап Кубка мира стартует 28 ноября в Финляндии.