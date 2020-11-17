Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
12:37 (мск), источник: ТАСС

Состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира будет объявлен 18 ноября

ТАСС, 17 ноября. Состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону станет известен 18 ноября. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Польховский, комментарий которого приводит пресс-служба Союза биатлонистов России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Состав будет объявлен 18 ноября, но могу сказать, что [Ульяна] Кайшева (победительница первого контрольного старта — прим. ТАСС) находится в числе кандидатов на участие в предновогодних этапах Кубка мира, тем более она уже опытная спортсменка, — сказал Польховский. — Ее пример доказывает, что двери в сборную открыты для всех, в национальную команду можно попасть и из региональной сборной. Я хотел бы это подчеркнуть».

«Понимание, кто уже попал в состав, у тренерского штаба точно есть. Но заранее ничего говорить не хотелось бы. К пониманию нужно добавить здоровье. Пусть абсолютно все спортсмены пройдут тесты на коронавирус, который, к сожалению, вносит коррективы чаще любого тренера», — добавил специалист.

Ранее Польховский заявил ТАСС, что в состав сборной России на первые этапы Кубка мира войдут 14 биатлонистов. Первый в новом сезоне этап Кубка мира стартует 28 ноября в Финляндии.

 "Мы уже посчитали, во сколько нам обойдется тестирование. Откуда брать такие деньги?"
"Нам всем вручили по бронзовой медали. Почему не золото, не объяснили"
Левандовски - игрок в года по версии World Football Summit
Ф. Емельяненко прокомментировал решение Хабиба завершить карьеру
Россия прервет серию без побед: Топ-5 ставок дня
Член ОНК: Яндиев сожалеет о нанесении побоев Харитонову
Джокович стартовал с победы на итоговом турнире ATP
Футболист «Астаны» заинтересовал «Локомотив»
Боец Харитонов рассказал о возможной операции за границей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь