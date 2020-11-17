Биатлонисты Поршнев и Стрельцов заразились коронавирусом
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов и Никита Поршнев заразились коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к национальной команде.
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов и Никита Поршнев заразились коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили два источника, близких к национальной команде.
Оба биатлониста проходили подготовку к сезону в составе сборной России, которая на этой неделе завершает последний перед стартом сезона тренировочный сбор. На прошлой неделе мужская команда провела две контрольные гонки в
За последний месяц в мужской сборной России коронавирусной инфекцией переболели два биатлониста: Петр Пащенко и Александр Поварницын.
Состав сборной на первые этапы Кубка мира будет назван 18 ноября. В мужскую и женскую команды должны войти по семь спортсменов. Старт международным соревнованиям будет дан в финском Контиолахти 28 ноября.