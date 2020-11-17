Биатлонисты Поршнев и Стрельцов заразились коронавирусом

Оба биатлониста проходили подготовку к сезону в составе сборной России, которая на этой неделе завершает последний перед стартом сезона тренировочный сбор. На прошлой неделе мужская команда провела две контрольные гонки в Ханты-Мансийске для отбора в состав на первые этапы Кубка мира. Поршнев пропустил оба старта, Стрельцов вышел только на первый, который прошел 11 ноября (седьмое место).