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15:20 (мск), источник: ТАСС

IBU повысит выплаты президенту организации Олле Далину до €120 тыс. в год

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) поддержал предложение повысить вознаграждение президенту организации Олле Далину до €120 тыс. в год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBU.

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Источник: РИА "Новости"

С предложением повысить вознаграждение Далину выступил исполком IBU. Он мотивировал его тем, что президент IBU на своем посту занят в формате полного рабочего дня. Увеличение выплаты также должно повысить независимость Далина.

В IBU не стали уточнять, насколько увеличилась сумма вознаграждения президента организации, лишь заметив, что прибавка является существенной.

Повышенное вознаграждение Далину отражено в финансовом плане IBU на предстоящий сезон. Согласно прогнозу, дефицит бюджета организации составит более €2,8 млн. Основную часть дополнительных расходов она понесет в связи с проведением соревнований в условиях пандемии коронавируса.

Далину 66 лет, IBU он возглавил в сентябре 2018 года. На этом посту швед сменил Андерса Бессеберга. Норвежец, основавший IBU в 1993 году, был вынужден досрочно оставить свой пост на фоне коррупционного скандала. Его обвинили в причастности к сокрытию положительных результатов допинг-проб российских биатлонистов, однако следствие не нашло подтверждений этим утверждениям.

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