IBU повысит выплаты президенту организации Олле Далину до €120 тыс. в год

С предложением повысить вознаграждение Далину выступил исполком IBU. Он мотивировал его тем, что президент IBU на своем посту занят в формате полного рабочего дня. Увеличение выплаты также должно повысить независимость Далина.

В IBU не стали уточнять, насколько увеличилась сумма вознаграждения президента организации, лишь заметив, что прибавка является существенной.

Повышенное вознаграждение Далину отражено в финансовом плане IBU на предстоящий сезон. Согласно прогнозу, дефицит бюджета организации составит более €2,8 млн. Основную часть дополнительных расходов она понесет в связи с проведением соревнований в условиях пандемии коронавируса.