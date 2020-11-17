IBU повысит выплаты президенту организации Олле Далину до €120 тыс. в год

С предложением повысить вознаграждение Далину выступил исполком IBU. Он мотивировал его тем, что президент IBU на своем посту занят в формате полного рабочего дня. Увеличение выплаты также должно повысить независимость Далина.
В IBU не стали уточнять, насколько увеличилась сумма вознаграждения президента организации, лишь заметив, что прибавка является существенной.
Повышенное вознаграждение Далину отражено в финансовом плане IBU на предстоящий сезон. Согласно прогнозу, дефицит бюджета организации составит более €2,8 млн. Основную часть дополнительных расходов она понесет в связи с проведением соревнований в условиях пандемии коронавируса.
Далину 66 лет, IBU он возглавил в сентябре 2018 года. На этом посту швед сменил Андерса Бессеберга. Норвежец, основавший IBU в 1993 году, был вынужден досрочно оставить свой пост на фоне коррупционного скандала. Его обвинили в причастности к сокрытию положительных результатов допинг-проб российских биатлонистов, однако следствие не нашло подтверждений этим утверждениям.