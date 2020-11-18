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13:20 (мск), источник: ТАСС

Объявлен состав сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону

ТАСС, 18 ноября. Чемпион мира Александр Логинов вошел в состав мужской сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Без отбора в состав мужской сборной, помимо Логинова, был включен Матвей Елисеев, оба биатлониста по итогам прошлого сезона Кубка мира заняли места в топ-30 общего зачета. По результатам отбора в состав мужской команды вошли Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Семен Сучилов, Эдуард Латыпов и Петр Пащенко.

«У мужчин у нас есть признанные лидеры — Логинов, Елисеев, — сказал Майгуров. — Они вошли в топ-30 по итогам прошлого сезона. Все имена известные, запасным будет Василий Томшин. Понимаем, что время непростое, возможны замены, мы в любой момент будем готовы их сделать».

В составе женской сборной на первых этапах Кубка мира выступят Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.

«В женской команде нет явных лидеров. Анастасия Гореева еще год может выступать в юниорах, но тренерский штаб решил включить ее в состав вместо Екатерины Юрловой-Перхт. Мы считаем, что это правильное решение, чтобы наши спортсменки набирали международный опыт», — отметил глава СБР.

Первый этап Кубка мира нового сезона пройдет с 28 по 29 ноября в Финляндии.

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