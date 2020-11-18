Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт пропустит сезон из-за беременности
По этой же причине сезон пропустит еще одна российская биатлонистка Кристина Резцова.
По этой же причине сезон пропустит еще одна российская биатлонистка Кристина Резцова.
ТАСС, 18 ноября. Российская биатлонистка Екатерина
«Иногда жизнь преподносит нам невероятно приятные сюрпризы. Я спокойно готовилась к сезону, все было как обычно, но вчерашний день кардинально изменил мои планы. На тренировке появились
«В связи с этим мне придется почти полностью пропустить предстоящий сезон. А дальше будет видно, ничего не хочу загадывать. Сейчас я просто счастлива и хочу сконцентрироваться на своем здоровье, здоровье моей семьи и будущего малыша. И я точно не говорю “прощай” биатлону, мы еще увидимся», — добавила она.
В эфире «Матч ТВ»
Международный союз биатлонистов (IBU) поздравил Юрлову-Перхт: «Несмотря на то, что мы будем скучать по ней на этапах Кубка мира, мы не можем не передать наши самые теплые пожелания вместе со всей биатлонной семьей».