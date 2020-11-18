Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт пропустит сезон из-за беременности

ТАСС, 18 ноября. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт пропустит сезон-2020/21 из-за беременности. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

«Иногда жизнь преподносит нам невероятно приятные сюрпризы. Я спокойно готовилась к сезону, все было как обычно, но вчерашний день кардинально изменил мои планы. На тренировке появились какие-то странные боли, и я сразу обратилась к врачу. Вечером я узнала, что во второй раз стану мамой», — сказала Юрлова.

«В связи с этим мне придется почти полностью пропустить предстоящий сезон. А дальше будет видно, ничего не хочу загадывать. Сейчас я просто счастлива и хочу сконцентрироваться на своем здоровье, здоровье моей семьи и будущего малыша. И я точно не говорю “прощай” биатлону, мы еще увидимся», — добавила она.

В эфире «Матч ТВ» Юрлова-Перхт заявила, что по возможности будет помогать сборной России. Перед началом сезона в декрет также ушла Кристина Резцова.

Международный союз биатлонистов (IBU) поздравил Юрлову-Перхт: «Несмотря на то, что мы будем скучать по ней на этапах Кубка мира, мы не можем не передать наши самые теплые пожелания вместе со всей биатлонной семьей».