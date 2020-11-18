Биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию на решение о дисквалификации за допинг

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российский биатлонист Евгений Устюгов подал апелляцию на решение антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признать его виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС заявил источник, знакомый с деталями дела.

В конце октября панель признала Устюгова виновным по делу о нарушении антидопинговых правил и аннулировала результаты спортсмена за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Это значит, что спортсмен может лишиться золотой медали, завоеванной в масс-старте, и бронзы в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также золота в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

«Адвокаты Устюгова подали апелляцию на решение CAS ADD», — сказал собеседник ТАСС.

Обвинения против Устюгова были выдвинуты со стороны Международного союза биатлонистов (IBU). В 2017 году, спустя три года после завершения Устюговым карьеры, IBU открыл дело против него по подозрению в использовании запрещенных веществ на основании данных его биологического паспорта. Спортсмену позднее удалось доказать свою невиновность, но в 2020 году IBU повторно предъявил обвинения по тому же случаю.