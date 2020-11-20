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01:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Мартен Фуркад вошел в Книгу рекордов Гиннеса

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад попал в книгу рекордов Гиннеса, сообщает французское издание Nordicmag.

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Источник: РИА "Новости"

Сразу три рекорда французского биатлониста были занесены в Книгу: Мартен стал первым, кто выигрывал Кубок мира по биатлону семь раз; именно ему принадлежит самая длинная серия побед в общем зачете Кубка мира (7); а также он стал первым биатлонистом, выигравшим 33 хрустальных глобуса.

Напомним, в марте 2020-го француз объявил о завершении карьеры.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018, многократный чемпион Франции. Он занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых.

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