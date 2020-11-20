Мартен Фуркад вошел в Книгу рекордов Гиннеса

Сразу три рекорда французского биатлониста были занесены в Книгу: Мартен стал первым, кто выигрывал Кубок мира по биатлону семь раз; именно ему принадлежит самая длинная серия побед в общем зачете Кубка мира (7); а также он стал первым биатлонистом, выигравшим 33 хрустальных глобуса.