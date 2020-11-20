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13:10 (мск), источник: ТАСС

Биатлонным командам грозит отстранение от Кубка мира в случае выявления коронавируса

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Биатлонная сборная в случае выявления в ее составе зараженных коронавирусом может быть в полном составе отстранена от участия в Кубке мира на время прохождения обязательного карантина. Об этом ТАСС сообщили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

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Источник: РИА "Новости"

Первые два этапа Кубка мира пройдут в Контиолахти с 28 ноября по 6 декабря. Российская команда должна прибыть в Финляндию на этой неделе.

«В случае выявления положительного результата в силу вступают не только правила IBU по COVID-19, в этой ситуации куда важнее позиция национальных органов здравоохранения. От их правил и процедур зависит, кто из людей, контактировавших с зараженным, должен находиться на карантине и как долго», — сообщили в международной федерации.

«Вполне вероятно, что положительный случай может означать карантин для всех членов команды, в которой он был выявлен. Строгость этого карантина зависит от национальных правил», — подчеркнули в IBU.

В четверг стало известно, что сборная России по бобслею в полном составе была отстранена от участия в первых двух этапах Кубка мира, которые пройдут с 21 по 22 ноября и с 28 по 29 ноября в латвийской Сигулде. Причиной такого решения стало заражение трех спортсменов коронавирусом.

Аналогичная история на этой неделе произошла с горнолыжной сборной Швеции, которая не сможет выступить на этапе Кубка мира в финском Леви.

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