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12:32 (мск), источник: ТАСС

Российские биатлонисты прибыли в Финляндию для участия в первых этапах Кубка мира

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сборная России по биатлону благополучно добралась до Финляндии, где пройдут первые два этапа Кубка мира нового сезона. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

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Первые два этапа Кубка мира пройдут в Контиолахти с 28 ноября по 6 декабря, туда российская команда отправилась на автобусах из Санкт-Петербурга в пятницу. Вечером того же дня она добралась до отеля.

В субботу все спортсмены, тренеры и персонал сборной России сдадут тесты на коронавирус.

Во время загрузки произошла ошибка.

Национальную команду России на первых этапах будут представлять 14 биатлонистов: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Семен Сучилов, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.

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