Российские биатлонисты прибыли в Финляндию для участия в первых этапах Кубка мира

Первые два этапа Кубка мира пройдут в Контиолахти с 28 ноября по 6 декабря, туда российская команда отправилась на автобусах из Санкт-Петербурга в пятницу. Вечером того же дня она добралась до отеля.
В субботу все спортсмены, тренеры и персонал сборной России сдадут тесты на коронавирус.
Национальную команду России на первых этапах будут представлять 14 биатлонистов: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Семен Сучилов, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Тамара Воронина и Анастасия Гореева.