Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2019
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
8Сербия забила пять мячей сборной России в Лиге наций
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
23 ноября, источник: БЕЛТА

Белорусские биатлонисты выступят на первом этапе КМ в Финляндии

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты выступят на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.

Наверх

Тренеры сборной Беларуси включили в состав следующих спортсменов: Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.

Розыгрыш Кубка мира по биатлону сезона 2020/2021 откроется в Финляндии 28 ноября индивидуальными гонками у мужчин и женщин. Также в программе этапа спринтерские старты.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Рабочий ответил на извечный вопрос, и результат оказался уморительным - вид
Черчесов высказался о возможной отставке с поста тренера сборной
«Спартак» и «Сочи» установили рекорд по скорострельности в КХЛ
«Скоро увидимся»: Хабиб Нурмагомедов — президенту UFC
Стало известно, сколько призовых заработал Медведев за сезон
Братья Бё вошли в состав сборной Норвегии на первый этап КМ
За страну или за себя? Топ соперничеств между соотечественницами
«Барселона» играет с киевским «Динамо» в матче ЛЧ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь