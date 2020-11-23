Призер Олимпиады пожаловался на беспредел со стороны WADA

По словам россиянина, к нему за четыре месяца около десяти раз приезжали одни и те же офицеры организации. «Невольно начинаешь задумываться: чего они хотят, приезжая чуть ли не каждую неделю и понимая, что не могут ровным счетом ничего найти?» — добавил спортсмен.

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Гараничев предположил, что представителям WADA может казаться подозрительным низкий уровень гемоглобина в его организме.

Биатлонист также высказал мнение, что допинг-офицеры могут «ждать чуда» в надежде, что он примет что-нибудь запрещенное.