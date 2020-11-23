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18:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Призер Олимпиады пожаловался на беспредел со стороны WADA

Призер Олимпиады 2014 года биатлонист Евгений Гараничев пожаловался на беспредел со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает RT.

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Источник: РИА "Новости"

По словам россиянина, к нему за четыре месяца около десяти раз приезжали одни и те же офицеры организации. «Невольно начинаешь задумываться: чего они хотят, приезжая чуть ли не каждую неделю и понимая, что не могут ровным счетом ничего найти?» — добавил спортсмен.

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Гараничев предположил, что представителям WADA может казаться подозрительным низкий уровень гемоглобина в его организме.

Биатлонист также высказал мнение, что допинг-офицеры могут «ждать чуда» в надежде, что он примет что-нибудь запрещенное.

Гараничев завоевал бронзовую медаль на Играх в Сочи в индивидуальной гонке на 20 километров. В активе 32-летнего спортсмена также три победы на чемпионатах Европы. Кроме того, он 27 раз попадал в число призеров на этапах Кубка мира.

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