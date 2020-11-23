Призер Олимпиады пожаловался на беспредел со стороны WADA
Призер Олимпиады 2014 года биатлонист Евгений Гараничев пожаловался на беспредел со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает RT.
Призер Олимпиады 2014 года биатлонист Евгений Гараничев пожаловался на беспредел со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает RT.
По словам россиянина, к нему за четыре месяца около десяти раз приезжали одни и те же офицеры организации. «Невольно начинаешь задумываться: чего они хотят, приезжая чуть ли не каждую неделю и понимая, что не могут ровным счетом ничего найти?» — добавил спортсмен.
Биатлонист также высказал мнение, что
Гараничев завоевал бронзовую медаль на Играх в Сочи в индивидуальной гонке на 20 километров. В активе 32-летнего спортсмена также три победы на чемпионатах Европы. Кроме того, он 27 раз попадал в число призеров на этапах Кубка мира.