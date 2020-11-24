Майгуров оценил готовность Логинова к биатлонному сезону

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Логинов по причине небольшой травмы локтя был вынужден пропустить летний чемпионат России, также биатлонист не выступил в контрольных стартах национальной команды, поскольку тренировался отдельно от сборной.

«У него и правда не было возможности сравнить себя с другими в условиях соревнований, но я бы не сказал, что это настораживает. Учитывая его опыт, он сделал все необходимое. Форму он будет набирать от старта к старту», — сказал Майгуров.

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«Когда ты тренируешься один — это одна история, когда в команде — другая. Он опытный спортсмен и прекрасно понимает, что ему необходимо делать», — добавил он.

Старт международному сезону будет дан 28 ноября, первые два этапа Кубка мира пройдут в финском Контиолахти.