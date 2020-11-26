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12:50 (мск), источник: Коммерсантъ

У биатлониста Бабикова нашли коронавирус перед этапом Кубка мира в Финляндии

Биатлонист Антон Бабиков заражен коронавирусом COVID-19, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. Кроме того, заболевание выявлено у врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова и массажиста Валерия Лашина.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее о заражении четырех представителей сборной сообщал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, но он не называл имен. Российская сторона предоставила информацию о заболевших медицинской комиссии Международного союза биатлонистов. Решение об участии сборной России в стартовом этапе Кубка мира будут принимать медицинские власти Финляндии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас российские биатлонисты находятся на самоизоляции в отеле. Если повторный тест подтвердит наличие коронавируса у спортсмена, сборной России грозит отстранение от первого этапа Кубка мира, который пройдет в финском городе Контиолахти с 28 по 29 ноября.

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