У биатлониста Бабикова нашли коронавирус перед этапом Кубка мира в Финляндии

Ранее о заражении четырех представителей сборной сообщал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, но он не называл имен. Российская сторона предоставила информацию о заболевших медицинской комиссии Международного союза биатлонистов. Решение об участии сборной России в стартовом этапе Кубка мира будут принимать медицинские власти Финляндии.

Сейчас российские биатлонисты находятся на самоизоляции в отеле. Если повторный тест подтвердит наличие коронавируса у спортсмена, сборной России грозит отстранение от первого этапа Кубка мира, который пройдет в финском городе Контиолахти с 28 по 29 ноября.