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12:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Боюсь представить, что будет на следующем этапе». Губерниев — об атмосфере на биатлоне

Голос российского биатлона чувствует напряжённость, но верит, что наши биатлонисты обязательно будут в десятке.

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Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев вместе с бригадой телеканала «Матч ТВ» всё-таки добрался до первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти. Правда, для этого пришлось простоять почти половину суток на границе, но страсть к любимому виду спорта выше любых бытовых проблем. Ситуация с коронавирусом повлияла и будет влиять на спорт и на жизнь вне спорта, и даже всегда весёлый и жизнерадостный Губерниев признал, что атмосфера на биатлоне сейчас далека от привычной.

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Откровенная рубрика Дмитрия «Вы уху ели?» возвращается на «Чемпионат» к новому сезону. И Губерниев уже готов рассказать, что происходит с российской сборной и зачем он ходит по финским улицам с палками в руках.

«Некоторые команды завезли вирус в Контиолахти ещё месяц назад»

«Мы уже привыкаем к спорту без зрителей. Ожидалось решение финских властей, что они отменят посещение стадиона. Некоторые биатлонные команды приехали сюда больше месяца назад. И, собственно, они и завезли вирус. В регионе началась вспышка ковида. Я сейчас ходил по трассе, разговаривал с тренерами. Обстановка рабочая, но атмосфера напряжённости витает в воздухе. Мы вообще сейчас в такой атмосфере, не только в спорте. Отсутствие зрителей на трибунах мы переживём. Главное, что телевизионные трансляции остались. Главный по СМИ в Международном союзе биатлонистов Кристиан Уинклер сказал, что Кубок мира проведут в любом случае. Даже если будут выпадать целые сборные. Есть обязательства перед ТВ — спонсоры, деньги. Это всё надо выполнять».

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«Зачем мне маска?»

«С учётом того, что в Австрии введён локдаун, я даже боюсь представить, что там будет на следующем этапе Кубка мира. Я иду по улице в Финляндии и подходит человек и говорит, что я должен быть в маске. Я не спорю и, конечно, в ней хожу, но когда я иду в одиночестве по пустой улице, зачем она нужна? Я ни к кому не подхожу. К тренерам не подхожу. Ситуацию до абсурда доводить не надо. Понятно, что все дуют на воду. Что касается женской сборной, то её квота впервые за долгое время будет больше, чем мужская. У женщин все здоровы, а у ребят есть два человека, которые не бегут. У девочек заболела талантливая юниорка Шевченко. Она заболела и не тренировалась больше недели. На неё делали ставку, но пока не получилось. Посмотрим зато на Горееву. Кстати, у ребят в состав попали в основном опытные спортсмены, а у молодёжи проблемы. В том числе у Карима Халили, который готовился с группой Сорина. Я видел, как Павлова выполняла скоростную работу. Мне, как и нашим тренерам, понравилось увиденное. Видно, что человек провёл работу, получается “скоростить”. Женя очень нацелена. Юрлова — это потеря, безусловно. Но у женщины должны быть свои радости и своё предназначение, поэтому я только рад за Катю».

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«Бабикову и Гараничеву — терпения и здоровья»

«Я вижу, что наши тренеры и спортсмены настроены по-боевому. Шашилов с Каминским проделали большую работу. Я и здесь вижу, как все усердно работают на тренировках. Хотя истории с ковидом выбили всех из колеи. Бабикову и Гараничеву желаю терпения и здоровья. На отборе перед стартом сезоном оба блеснули, так что это потеря для нашей сборной. Я уверен, что мы будем бороться в каждой гонке. Вариантов привезти биатлонистов на замену по большому счёту не было, потому что все боятся, что человек может привезти с собой вирус. Мы живём все одним днём, нет нужды загадывать. Живём до следующего теста, а что будет после него, одному богу известно. Ходим, укрепляем иммунитет. Я хожу с палками. Сейчас вот ходил по трассе, инспектировал, проверял, готовился к репортажу».

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«Наши биатлонисты обязательно будут в десятке»

«Конечно, общения с тренерами стало минимум. Да что там, его почти нет. Но это не значит, что я не готов к работе. Очень соскучился по биатлону и по-прежнему буду комментировать. В те дни, когда не будет биатлона, я прокомментирую лыжные гонки и должен поехать на чемпионат мира. Здесь после гонок единственный шанс поговорить со спортсменами — это микст-зона. Микрофон на удалении, так что будем справляться. На биржу мы тоже можем ходить, но всё очень жёстко регламентируется. Можно общаться в масках и на расстоянии. Я думаю, что наши биатлонисты обязательно будут в десятке на этом этапе. Я вообще оптимист и считаю, что будем бороться за расширенный подиум однозначно. Мы понимаем уровень конкуренции. Работу сделать до конца не получилось из-за вируса, но такая история сопровождала все сборные. К примеру, в итальянской команде не переболела только Доротея Вирер, все остальные либо болели, либо до сих пор болеют».

Дмитрий Губерниев

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