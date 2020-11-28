«Боюсь представить, что будет на следующем этапе». Губерниев — об атмосфере на биатлоне
Голос российского биатлона чувствует напряжённость, но верит, что наши биатлонисты обязательно будут в десятке.
Голос российского биатлона чувствует напряжённость, но верит, что наши биатлонисты обязательно будут в десятке.
Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев вместе с бригадой телеканала «Матч ТВ»
Откровенная рубрика Дмитрия «Вы уху ели?» возвращается на «Чемпионат» к новому сезону. И Губерниев уже готов рассказать, что происходит с российской сборной и зачем он ходит по финским улицам с палками в руках.
«Мы уже привыкаем к спорту без зрителей. Ожидалось решение финских властей, что они отменят посещение стадиона. Некоторые биатлонные команды приехали сюда больше месяца назад. И, собственно, они и завезли вирус. В регионе началась вспышка ковида. Я сейчас ходил по трассе, разговаривал с тренерами. Обстановка рабочая, но атмосфера напряжённости витает в воздухе. Мы вообще сейчас в такой атмосфере, не только в спорте. Отсутствие зрителей на трибунах мы переживём. Главное, что телевизионные трансляции остались. Главный по СМИ в Международном союзе биатлонистов Кристиан Уинклер сказал, что Кубок мира проведут в любом случае. Даже если будут выпадать целые сборные. Есть обязательства перед ТВ — спонсоры, деньги. Это всё надо выполнять».
«С учётом того, что в Австрии введён локдаун, я даже боюсь представить, что там будет на следующем этапе Кубка мира. Я иду по улице в Финляндии и подходит человек и говорит, что я должен быть в маске. Я не спорю и, конечно, в ней хожу, но когда я иду в одиночестве по пустой улице, зачем она нужна? Я ни к кому не подхожу. К тренерам не подхожу. Ситуацию до абсурда доводить не надо. Понятно, что все дуют на воду. Что касается женской сборной, то её квота впервые за долгое время будет больше, чем мужская. У женщин все здоровы, а у ребят есть два человека, которые не бегут. У девочек заболела талантливая юниорка Шевченко. Она заболела и не тренировалась больше недели. На неё делали ставку, но пока не получилось. Посмотрим зато на Горееву. Кстати, у ребят в состав попали в основном опытные спортсмены, а у молодёжи проблемы. В том числе у Карима Халили, который готовился с группой Сорина. Я видел, как Павлова выполняла скоростную работу. Мне, как и нашим тренерам, понравилось увиденное. Видно, что человек провёл работу, получается “скоростить”. Женя очень нацелена. Юрлова — это потеря, безусловно. Но у женщины должны быть свои радости и своё предназначение, поэтому я только рад за Катю».
«Я вижу, что наши тренеры и спортсмены настроены
«Конечно, общения с тренерами стало минимум. Да что там, его почти нет. Но это не значит, что я не готов к работе. Очень соскучился по биатлону и
Дмитрий Губерниев