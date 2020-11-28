«Боюсь представить, что будет на следующем этапе». Губерниев — об атмосфере на биатлоне

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Голос российского биатлона Дмитрий Губерниев вместе с бригадой телеканала «Матч ТВ» всё-таки добрался до первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти. Правда, для этого пришлось простоять почти половину суток на границе, но страсть к любимому виду спорта выше любых бытовых проблем. Ситуация с коронавирусом повлияла и будет влиять на спорт и на жизнь вне спорта, и даже всегда весёлый и жизнерадостный Губерниев признал, что атмосфера на биатлоне сейчас далека от привычной.

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Откровенная рубрика Дмитрия «Вы уху ели?» возвращается на «Чемпионат» к новому сезону. И Губерниев уже готов рассказать, что происходит с российской сборной и зачем он ходит по финским улицам с палками в руках.

«Некоторые команды завезли вирус в Контиолахти ещё месяц назад»

«Мы уже привыкаем к спорту без зрителей. Ожидалось решение финских властей, что они отменят посещение стадиона. Некоторые биатлонные команды приехали сюда больше месяца назад. И, собственно, они и завезли вирус. В регионе началась вспышка ковида. Я сейчас ходил по трассе, разговаривал с тренерами. Обстановка рабочая, но атмосфера напряжённости витает в воздухе. Мы вообще сейчас в такой атмосфере, не только в спорте. Отсутствие зрителей на трибунах мы переживём. Главное, что телевизионные трансляции остались. Главный по СМИ в Международном союзе биатлонистов Кристиан Уинклер сказал, что Кубок мира проведут в любом случае. Даже если будут выпадать целые сборные. Есть обязательства перед ТВ — спонсоры, деньги. Это всё надо выполнять».

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«Зачем мне маска?»

«С учётом того, что в Австрии введён локдаун, я даже боюсь представить, что там будет на следующем этапе Кубка мира. Я иду по улице в Финляндии и подходит человек и говорит, что я должен быть в маске. Я не спорю и, конечно, в ней хожу, но когда я иду в одиночестве по пустой улице, зачем она нужна? Я ни к кому не подхожу. К тренерам не подхожу. Ситуацию до абсурда доводить не надо. Понятно, что все дуют на воду. Что касается женской сборной, то её квота впервые за долгое время будет больше, чем мужская. У женщин все здоровы, а у ребят есть два человека, которые не бегут. У девочек заболела талантливая юниорка Шевченко. Она заболела и не тренировалась больше недели. На неё делали ставку, но пока не получилось. Посмотрим зато на Горееву. Кстати, у ребят в состав попали в основном опытные спортсмены, а у молодёжи проблемы. В том числе у Карима Халили, который готовился с группой Сорина. Я видел, как Павлова выполняла скоростную работу. Мне, как и нашим тренерам, понравилось увиденное. Видно, что человек провёл работу, получается “скоростить”. Женя очень нацелена. Юрлова — это потеря, безусловно. Но у женщины должны быть свои радости и своё предназначение, поэтому я только рад за Катю».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CIGRWm2hP7l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CIGRWm2hP7l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CIGRWm2hP7l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Бабикову и Гараничеву — терпения и здоровья»

«Я вижу, что наши тренеры и спортсмены настроены по-боевому. Шашилов с Каминским проделали большую работу. Я и здесь вижу, как все усердно работают на тренировках. Хотя истории с ковидом выбили всех из колеи. Бабикову и Гараничеву желаю терпения и здоровья. На отборе перед стартом сезоном оба блеснули, так что это потеря для нашей сборной. Я уверен, что мы будем бороться в каждой гонке. Вариантов привезти биатлонистов на замену по большому счёту не было, потому что все боятся, что человек может привезти с собой вирус. Мы живём все одним днём, нет нужды загадывать. Живём до следующего теста, а что будет после него, одному богу известно. Ходим, укрепляем иммунитет. Я хожу с палками. Сейчас вот ходил по трассе, инспектировал, проверял, готовился к репортажу».

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«Наши биатлонисты обязательно будут в десятке»

«Конечно, общения с тренерами стало минимум. Да что там, его почти нет. Но это не значит, что я не готов к работе. Очень соскучился по биатлону и по-прежнему буду комментировать. В те дни, когда не будет биатлона, я прокомментирую лыжные гонки и должен поехать на чемпионат мира. Здесь после гонок единственный шанс поговорить со спортсменами — это микст-зона. Микрофон на удалении, так что будем справляться. На биржу мы тоже можем ходить, но всё очень жёстко регламентируется. Можно общаться в масках и на расстоянии. Я думаю, что наши биатлонисты обязательно будут в десятке на этом этапе. Я вообще оптимист и считаю, что будем бороться за расширенный подиум однозначно. Мы понимаем уровень конкуренции. Работу сделать до конца не получилось из-за вируса, но такая история сопровождала все сборные. К примеру, в итальянской команде не переболела только Доротея Вирер, все остальные либо болели, либо до сих пор болеют».